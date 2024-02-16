Юрист объяснил, как штрафуют за проезд на желтый сигнал светофора

— Несмотря на большие технические возможности у современных систем автоматической фиксации правонарушений, не вижу смысла перегружать их такими дополнительными параметрами при работе, как вычисление скорости движения и учет тормозного пути при проезде перекрестка. В пункте 6.2 ПДД указано, что зеленый мигающий сигнал светофора хоть и является разрешающим, однако предупреждает водителей, что время его работы истекает и скоро загорится запрещающий. При этом водителей могут информировать с помощью специальной индикации (цифровые табло) о времени в секундах, остающемся до смены сигнала. То есть при мигающем зеленом водитель должен решить, продолжать ему движение или останавливаться. Да, в Правилах имеется пункт 6.14, который позволяет проехать на запрещающий желтый, но это касается экстренных случаев, а не обычной дорожной обстановки.



Во внесении в пункт 6.2 Правил рекомендации начинать торможение при зеленом мигающем сигнале я также не вижу практического смысла. Во-первых, это фактически и так следует из упомянутого пункта ПДД. А во-вторых, в пункте 10.1 Правил прямо сказано, что «…водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения…».



Вводить допустимые временные пределы определения факта нарушения по примеру «допустимой скорости движения плюс 20 км/ч» некорректно. Дело в том, что ни в ПДД, ни в КоАП РФ нет разрешения двигаться с превышением скоростного режима. То, что в КоАП РФ нет наказания за превышение скорости (до 20 км/ч), не говорит о подобном допущении.