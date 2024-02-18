В США продают ГАЗ-24 «Волга» с квитанциями штрафов времен СССР

В Соединенных Штатах Америки через аукцион продадут советский автомобиль ГАЗ-24 «Волга», который был выпущен в 1976 году. За машину хотят получить от 20 000 до 30 000 долларов.

В описании к лоту сообщается, что международный дебют автомобиля ГАЗ-24 «Волга» состоялся в 1970 году на Британском международном мотор шоу. Модель пришла на смену модели ГАЗ-21 «Волга». Также аукционный дом сообщает, что подлинная история владельцев автомобиля не установлена.

В комплекте с «Волгой» продают протоколы за нарушения правил дорожного движения, которые датируются 1978 годом. Машина окрашена светло-серой краской, а кресла салон обтянуты красной тканью.

Аукционный дом уточняет, что для США ГАЗ-24 «Волга» очень редкий автомобиль, а поэтому цена достаточно высока. За машину планируют выручить от 20 000 до 30 000 долларов. Это порядка 1,85-2,8 млн рублей по текущему курсу. Пробег «Волги» составляет 54 000 километров.