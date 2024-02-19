Эксперт рассказал, так ли опасен белый нагар на свечах

Наверняка каждый водитель знает о том, что черный нагар на свечах крайне нехороший показатель. Однако есть еще более опасный синдром – белый нагар. Попробуем разобраться почему.

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В стародавние времена свеча зажигания была единственным осведомителем о состоянии двигателя автомобиля. Автовладельцы выкручивали их и самостоятельно анализировали состояние. Сейчас все чаще и чаще этим занимаются на СТО, но в связи увеличением их количества, легко попасть на неопытного автомеханика. Потому эксперты советуют проверять свечи самим, ведь это не такой трудоемкий процесс, как может показаться.

Так что же может быть причиной появления белого нагара? Одной из причин может быть проблема самой системы зажигания. Как говорят эксперты, такой нагар образуется от позднего или раннего появления искры. Однако в современных автомобилях такая проблема крайне редка, поскольку момент воспламенения контролируется специальными датчиками. При возникновении такой проблемы, водитель будет информирован специальным индикатором на приборной панели.

Второй причиной может стать нарушение температурных режимов двигателя, например перегрев и долгая работа на высоких температурах. Вследствие этого могут случиться задиры цилиндров, прогорания прокладок и клапанов. Ни к чему кроме капитального ремонта двигателя это не приведет. Как советуют специалисты, нужно чаще следить за уровнем антифриза в охлаждающей системе и быть бдительным к стрелке термометра на приборной панели.

Третьей причиной появления белого налета может стать проблема компрессии, нарушение процессов сгорания топлива. В таких случаях так же заметно падает мощность двигателя и проявляется нестабильность его работы. Эксперты не советуют затягивать с ликвидацией данной проблемы, поскольку неровная работа двигателя провоцирует неравномерную нагрузку на его комплектующие. Капитального ремонта в таком случае не избежать.