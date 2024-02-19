Составили список обязательных вещей в машине

Многие автовладельцы довольно часто считают, что содержимое багажника, это дело сугубо личное каждого, но мнение ошибочное.

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В каждом автомобиле всегда должен находиться минимальный комплект инструментов и аксессуаров, которые могут понадобиться в дороге. Перечень формировался на протяжении многолетнего опыта водителей. Также не стоит забывать о том, что на уровне законодательства в каждом автомобиле должна быть аптечка, состав которой может быть дополнен на основании личных нужд и заболеваний водителя: огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет.

С автозавода каждый автомобиль оснащается минимальным набором комплектующих, которые понадобятся при эксплуатации транспортного средства в первую очередь. Но водитель вправе изменить данный набор.

В обязательно порядке в каждом автомобиле должно быть запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, отвертка, буксировочный трос, насос или компрессор. Также опытные автомобилисты рекомендуют дополнить содержимое багажника молотком, ножом, монтировкой, набором гаечных ключей, пассатижами, набором торцевых головок, рабочими перчатками, влажными салфетками, фонариком, бутылкой с водой.

У многих водителей в автомобиле даже есть минимальный набор запасных частей. Опытные водители рекомендуют пополнить багажник хотя бы предохранителями, так как замена вышедшего из строя предохранителя способна вернуть в строй автомобиль без вызова эвакуатора. Также рекомендуется положить в багажник лампочки, канистру моторного масла, тосол, омывающую жидкость в зависимости от сезона.