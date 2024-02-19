Рекультивация зараженной земли после "Чернобыля". Как в этом помогла спарка из двух ДТ-175С

В Советском Союзе составными (по схеме СМЕ или Система Многих Единиц) были не только трамваи и троллейбусы. Гораздо менее известен тот факт, что таким образом пытались заставить работать и тракторы.

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Одной из таких разработок является проект гусеничного шарнирно-сочлененного трактора ВТ-400 или ГШСТ-8, разработанного конструкторами ВгТЗ. Появление этого трактора было связано с Чернобыльской аварией, когда ученые искали способы рекультивации зараженной земли.

Одно из предложений заключалось в сверхглубокой (примерно 1 метр) отвальной вспашке, чтобы перевернуть зараженный слой на такую глубину, после чего при обычных вспашках до него бы никогда не доставали.

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Для этой задачи требовались мощные тракторы с большим тяговым усилием, и в результате была предложена идея использования «спарки» из двух тракторов ДТ-175С «Волгарь».

Трактор «Волгарь» был взят за основу не просто так: он был оснащён автоматической гидромеханической трансмиссией, то есть жёсткой связи ведущих колёс с двигателем не было. Именно это позволило организовать согласованную работу двигателей секций в автоматическом режиме.

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Управлялся ВТ-400 из кабины передней секции (видны рукава РВД, идущие от первой секции ко второй). Поворот осуществлялся одновременным складыванием секций и воздействием на планетарные тормоза механизмов поворота секций. Предусматривалась возможность и раздельного использования секций.

Трактор имел тяговый класс 8, эксплуатационную массу 16500 кг, эксплуатационную мощность 360 л.с., и диапазон скоростей переднего хода от 0 до 21,7 км/ч. Машина оказалась эффективной. Например, на обычной пахоте (на 27-30 см) работала с 9- или 12-корпусным плугом и «обходила» агрегат с К-701 на 34-81% при меньшем на 9-32% погектарном расходе топлива.

Carakoom