Эксперт рассказал, почему легко угнать китайский автомобиль

У китайских автомобилей низкая устойчивость к электронному взлому, поэтому они легко становятся добычей угонщиков. Об этом сообщает «Авторевю».

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Отмечается, что штатный иммобилайзер китайского авто можно «обезвредить» подключившись к диагностическому разъему, что позволяет без особых сложностей прописать дополнительные ключи или метки. Также в интернете в свободной продаже находятся электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Для подбора злоумышленнику достаточно только знать VIN-код интересующего автомобиля.

Кроме того, двери китайских автомобилей плохо защищены от вскрытия отмычкой, клаксон можно легко отключить, так как он расположен в доступном месте. Нет сложностей и с вскрытием капота, так как до его троса можно добраться, не применяя специальный инструмент.

Чтобы защитить машину от угона, эксперты «Авторевю» порекомендовали устанавливать на машины иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, а в пару к нему добавить электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.

До этого автоэксперт Алексей Курчановв заявил, что бюджетные китайские автомобили слабо защищены от угона. По его словам сейчас на слуху автомобили Chery, Geely, Haval, Changan. Они и другие недорогие модели в базовом исполнении практически не защищены от угонов. Дело в том, что в Китае такой проблемы просто не существует, а в Россию поставляются автомобили, которые предназначены именно для местного рынка.