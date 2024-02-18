Суперкар эпохи Сталина

ЗИС-110 — легендарный лимузин и просто самая первая послевоенная машина СССР, стал символом целой эпохи и самой мощной советской легковушкой. Но мало кто знает, что на его базе был создан уникальный гоночный ЗИС-112, который за единственную головную фару прозвали циклопом. По сути 112-й был настоящим советским суперкаром того времени, который появился на свет еще при Сталине. При этом разгонялся он до совершенно невероятных для тех лет 210 км/ч, что было на 70 км/ч быстрее предельной скорости серийного ЗИС-110.

Но что это за автомобиль и куда он пропал? Сегодня мы попробуем вспомнить эту рамную спортивную машину и разобраться в перипетиях ее судьбы и соревнованиях, для которых она создавалась. А в качестве точки отсчета возьмем открытый ЗИС-110 Никиты Сергеевича Хрущева и Сталинский ЗИС-115 — бронированную версию лимузина. Волею судеб они до наших дней дожили, а вот тот самый 112-й — нет. В общем, просто смотрите все подробности в новом видео.

В продолжение темы: в этой статье можно посмотреть «как разваливался сталинский ЗИС» — нам довелось погрузиться в архивы безжалостных испытаний главного автомобиля СССР на пути к конвейеру. Это уникальные протоколы испытаний лимузина, и в них нашлось много интересного.

А в этом видео можно познакомиться с первым советским лимузином «Красный путиловец» — неудачной попыткой сделать отечественный «Роллс-Ройс» для Сталина в 20-х годах прошлого века. Ведь никто кроме исторических книг и справочников не помнит, что задолго до ЗИСа в 1933 году на заводе в Ленинграде был сделан первый советский лимузин с индексом Л-1.

И наконец, супербонус. Какая связь между ЗИСом 112 и американским мультфильмом «Тачки»? Ответ ищите вот в этом материале. /m