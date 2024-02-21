Эксклюзивный обзор BMW 3.0 CSL

В январе 2024 года представители BMWblog отправились в Лос-Анджелес (Калифорния), чтобы провести первый в своем роде обзор BMW 3.0 CSL - машины, которая не только определяет эксклюзивность BMW, но и переступает границы ценообразования.

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С ценником в 1 миллион долларов на вторичном рынке BMW 3.0 CSL является самым дорогим из когда-либо выпущенных BMW. Гидом в этой поездке была Саманта Тан - профессиональный гонщик, владелец команды и уважаемый представитель BMW Motorsport. Саманта входит в число элиты, владеющей BMW 3.0 CSL, одной из 50 машин, когда-либо выпущенных в мире, и одной из всего трех в США.

Ее мнение дает уникальную возможность понять, что делает этот автомобиль таким особенным, тем более что ей довелось ежедневно ездить на многих автомобилях M и, конечно, участвовать в гонках на многих из них. Неоднозначное возрождение Когда компания BMW объявила о возрождении модели 3.0 CSL, энтузиасты были одновременно взволнованы и встревожены - взволнованы возвращением легенды, но встревожены ее высокой ценой в 750 000 евро и сверхлимитированным тиражом всего в 50 экземпляров по всему миру.

Такой дефицит означал, что большинство поклонников BMW никогда не получат шанс познакомиться с 3.0 CSL, особенно на американском рынке, куда отправились всего три экземпляра. Дизайн и конструкция: дань уважения наследию BMW 3.0 CSL — это современная интерпретация классики, в значительной степени черпающая вдохновение из концепта 3.0 CSL Hommage Concept.

Он начинает свою жизнь как базовая модель M4, но претерпевает трансформацию, которая отличает его от других. Автомобиль украшен классической ливреей M, золотыми колесами и аэродинамическими усовершенствованиями, которые не только улучшают характеристики, но и придают привлекательности. В конструкции автомобиля заметно стремление к мастерству: почти каждая панель кузова изготовлена из углепластика (CFRP). Один только процесс покраски — это целое искусство, требующее шести дней кропотливой работы и включает восемь этапов.

Специальная сборочная линия была создана исключительно для CSL, подчеркивая его эксклюзивность и уделяя особое внимание деталям на каждом этапе его создания. Двигатель S58 Под капотом из углеродного волокна находится 3,0-литровый твин-турбо рядный двигатель S58, который был настроен на 560 лошадиных сил.