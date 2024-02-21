Вспоминаем кабриолет BMW M3 E46 от Vorsteiner

Vorsteiner - один из немногих тюнеров, которые занимаются старыми моделями BMW M. Специалисты ателье разработали для кабриолета Е46 полный аэродинамический пакет, не испортив при этом классических линий оригинала. Возвращая в центр внимания модель, которая в последний раз выпускалась почти два десятилетия назад, мастера Vorsteiner освежили М3 капотом из углеродного волокна.

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Кабриолет также получил передний бампер в стиле CSL, такой же, как на купе и никелированный орнамент на передние крылья. Сзади установлен диффузор, напоминающий CSL и знакомый спойлер "утиный хвост". Колесные диски с полированной сатиновой отделкой маркированы значком Vorsteiner и напоминают классические диски BBS.

В целом, это тщательно отреставрированный и со вкусом модифицированный автомобиль, напоминающий о более простых временах, когда дизайн BMW не был таким насыщенным, как сегодня. Пуристы всегда предпочтут полностью стандартный M3 E46, но эта кастомная сборка с модернизацией из углеродного волокна - хорошая дань уважения. Компания Vorsteiner постоянно работает над проектами BMW, включая M4 G82, который выглядит абсолютно самобытно по сравнению с этим модифицированным M3.