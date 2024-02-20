Эксперт рассказал, почему BMW убрала открывающееся окно задней двери в 5 серии Touring

В феврале 2024 компания BMW представила новый автомобиль 5 Series Touring с целым рядом передовых функций. Но, модель не обошлась без заметного исключения - открывания заднего стекла. Это изменение отличает 5 Series Touring от предыдущих моделей, в которых функция открытия только заднего стекла обеспечивала быстрый доступ к багажнику без необходимости открывать всю заднюю дверь.

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Открытие только заднего стекла было удобным для загрузки небольших предметов в багажник или для вентиляции, и было полезно для водителей, которые перевозили домашних животных. Конечно, на решение BMW, вероятно, повлияло несколько факторов, включая эстетику дизайна, пространство и экономичность.

Упрощение конструкции задней двери без отдельного механизма заднего стекла обеспечивает более обтекаемый профиль, что потенциально улучшит аэродинамику и топливную экономичность. Кроме того, упрощение конструкции задней двери может повысить надежность и снизить производственные затраты. По словам менеджера BMW, отказ от функции открывания заднего стекла связан в первую очередь с улучшения коэффициента сопротивления - что также помогает увеличить запас хода электрических вариантов.