Автосервисы в России переходят на "ремонт от бордюра". Что это такое

"Все чаще автосервисы будут сталкиваться с так называемым "ремонтом от бордюра". В машине внезапно что-то сломалось и требуется срочный ремонт. Таких запросов будет становиться все больше. Поэтому руководители сервисов должны планировать загрузку постов с учетом такого спроса. Стратегия управления СТО будет меняться", - отмечает "РГ" генеральный директор маркетинговой компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев.