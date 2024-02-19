Автосервисы в России переходят на "ремонт от бордюра". Что это такое
Подход к обслуживанию автомобилей у российских водителей меняется. В 2023 году доля операций по превентивному обслуживанию составила 29% от всех ремонтных операций, а на специфические работы пришелся 71%.
"Доля превентивного обслуживания будет сокращаться в будущем. Это вызвано устареванием парка и увеличением поломок. Кроме того, все большее количество датчиков и электронных систем в автомобиле приводит к увеличению количества специфических проблем", - рассказала "Российской газете" Татьяна Овчинникова, директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.
"Все чаще автосервисы будут сталкиваться с так называемым "ремонтом от бордюра". В машине внезапно что-то сломалось и требуется срочный ремонт. Таких запросов будет становиться все больше. Поэтому руководители сервисов должны планировать загрузку постов с учетом такого спроса. Стратегия управления СТО будет меняться", - отмечает "РГ" генеральный директор маркетинговой компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев.
Ранее "РГ" сообщала, что автопарк в России активно стареет, сервисы приготовились к наплыву клиентов. А до этого мы рассматривали проблему с ремонтом китайских авто: официальные дилеры отказываются ремонтировать "серые" автомобили, ввезённые в страну из КНР по схеме параллельного импорта.