<p>Исследование специалистов из Гарварда подтверждает, что для личного благополучия важнее качество, а не количество дружеских отношений. Обретение хотя бы одного близкого друга в год может заметно улучшить удовлетворенность жизнью, защищая от стресса и способствуя <strong>психическому</strong> здоровью. Эта идея <strong>«Один друг в год»</strong> возникла из диалога психотерапевтов Эммы Надлер и Барбы Адельман Херстиг, подчеркивающих вклад дружбы в свежий взгляд на жизнь, <a href="https://csn-tv.ru/posts/id260639-kak-nalichie-druga-pomozhet-snizit-stress" target="_blank" rel="noopener">пишет</a> Центральная Служба Новостей.</p> <p>Эмма Надлер, заботящаяся о ребенке с особыми <strong>потребностями,</strong> поделилась своим опытом поддержания дружбы в сложных обстоятельствах. Пережив период социальной <strong>изоляции,</strong> она научилась ценить поддержку и активное общение. Современный ритм жизни и пандемические ограничения часто приводят к разобщенности, но важно сосредоточиться на настоящем и поддерживать связь с друзьями через звонки, сообщения или письма.</p> <p>Нина Бадзин и Барба Адельман Херстиг советуют более конкретно <strong>формулировать</strong> предложения о встречах и быть инициатором общения, несмотря на возможную уязвимость. Важно выбирать <strong>друзей,</strong> которые также заинтересованы в глубоких отношениях и готовы вкладывать в них свое время и энергию.</p> <p>Живое общение, внимание к жизни друг друга и готовность <strong>делиться</strong> своими переживаниями создают основу для крепких и близких отношений. Выражение благодарности и взаимопонимание укрепляют связь, делая дружбу более <strong>насыщенной</strong> и значимой.</p>