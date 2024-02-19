Автоэксперт рассказал, какие модели Hyundai чаще всего ломаются

Автоэксперт Житнухин рассказал, какие модели Hyundai чаще всего ломаются
Сегодня на ряде онлайн-площадок россияне все еще могут приобрести модели бренда Hyundai или заказать их поставку по параллельному импорту. Однако стоит учитывать ряд рисков, так как эти автомобили не будут адаптированы под эксплуатацию в России. В результате могут возникнуть сложности с диагностикой машин Hyundai, их ремонтом и обслуживанием. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он также объяснил, какие автомобили Hyundai чаще всего ломаются.
"Некоторые модели бренда, например Hyundai Sonata, оснащаются 2- и 2,5-литровыми двигателями, которые, согласно результатам последних исследований, считаются не самыми надежными. Также практически у всех моделей корейской марки возникают проблемы с трансмиссией, карданным валом - при 100 000 километрах пробега может выйти из строя передняя крестовина кардана", - отметил специалист.
Ранее сообщалось, что петербургский экс-завод Hyundai, который с 9 января 2024 года вышел из простоя, продолжает собирать Solaris и Kia Rio. При этом не исключено, что выпускаемые автомобили поступят в продажу под другим брендом.
При этом до начала лета на "Автомобильном заводе АГР" в Санкт-Петербурге (а теперь так называется бывшее предприятие Hyundai) будет выпущено до 10 тысяч автомобилей.