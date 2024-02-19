Автоэксперт рассказал, какие модели Hyundai чаще всего ломаются

Сегодня на ряде онлайн-площадок россияне все еще могут приобрести модели бренда Hyundai или заказать их поставку по параллельному импорту. Однако стоит учитывать ряд рисков, так как эти автомобили не будут адаптированы под эксплуатацию в России. В результате могут возникнуть сложности с диагностикой машин Hyundai, их ремонтом и обслуживанием. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он также объяснил, какие автомобили Hyundai чаще всего ломаются.