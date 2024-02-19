Эксперт перечислил плюсы введения платной парковки в Москве

— В 2024 году невозможно представить современный мегаполис, в котором не было бы платной парковки. Ввод платы за парковку позволяет отрегулировать использование дефицитного уличного пространства города. Это признанный мировыми транспортными экспертами факт.



Очевидно, что когда за парковку необходимо платить – пусть даже и относительно небольшую сумму, например, 40 рублей в час – никто не будет оставлять там машину на сутки. Это значит, что места используются более эффективно, быстрее освобождаются.



А если на парковке всегда есть свободные места – зачем вставать вторым рядом или забираться на тротуар? Это дополнительный положительный эффект от платных парковок – сокращение количества нарушений, а с ними – и дорожно-транспортных происшествий.



И в Москве этот эффект виден очень хорошо – достаточно сравнить с фотографиями улиц десяти-двенадцатилетней давности.