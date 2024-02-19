Водителям напомнили о лайфхаках для езды после снегопадов

Этой зимой центр России накрыло обильными снегопадами, что заставило водителей проверить свои навыки езды по глубокому снегу. Как отмечает Quto.ru, у многих автомобилистов их не оказалось, а потому они застревали в самых безобидных ситуациях. Портал рассказал, что следует учитывать при езде снежной зимой.

Как повысить проходимость авто?

Первый вопрос, который стоит перед автомобилистом — от чего зависит проходимость авто. Умения водителя тут зачастую ни причем — даже опытный автолюбитель может застрять, если машине не хватит величины просвета или у нее будут большие свесы. Кроме того, многие забывают о важности выбора шин, а от них зависит сцепление с поверхностью. Выбор приспособленных под бездорожье покрышек позволит ощутимо повысить проходимость.

Также на показатель влияет и давление в колесах. Чем оно ниже, тем выше проходимость — так увеличивается площадь соприкосновения шины с покрытием. Для уверенного движения по заснеженным после сильного снегопада дорогам лучше снизить давление. При езде по глубокому снегу стоит ориентироваться на величину профиля, жесткость и модель покрышки — оптимальным считается от 0,5 до 1 атмосферы.

Однако следует помнить, что при излишне пониженном давлении повышается риск разбортировать колесо — во время езды следует делать аккуратные и плавные движения рулем и не буксовать. Начинающим водителям не рекомендуется понижать давление ниже 1,2 атмосферы. Кроме того, стоит помнить и о снижении дорожного просвета, а потому увлекаться «стравливанием» на городских авто не стоит.

Также заранее рекомендуется изучить особенность систем-помощников автомобиля, если такие есть. Некоторым авто достаточно отключить антипробуксовочную систему, а в других нужно найти специальные режимы. В новейших моделях есть специальные пресеты для тяжелых зимних условий.

Как выбраться, если застрял?

Главное — не паниковать. Спонтанные хаотичные действия могут лишь глубже закопать машину. В первую очередь следует попробовать отъехать назад, а после оценить дорогу и решить, стоит ли ехать этим путем.

Если сдать назад не удалось, то придется раскачать машину. На механике сперва нужно включить первую передачу, отпустить сцепление и попытаться, не нажимая педаль газа, сдвинуться вперед. Колеса упрутся в препятствие, и машина качнется назад. В это время следует выжать сцепление — авто начнет двигаться в исходную точку. Прием надо повторять без пауз, увеличивая амплитуду раскачки, пока у колес не появится свободный ход. В этот момент следует начать поддавать газ при старте и обратном движении. В результате нужно поймать темп раскачки машины и увеличивать скорость, пока авто не выберется.

Метод возможно использовать на машинах с автоматической коробкой передач — нужно просто включить режим «драйв» и зафиксировать первую передачу, если это возможно. Принцип схож: сперва нужно плавно нажать педаль газа, а когда колеса упрутся в препятствие — резко ударить по тормозам, зафиксировав машину «на пике». После следует включить заднюю передачи и повторить в обратную сторону. Так машину можно раскачать и выехать из западни.