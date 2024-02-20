Как возить прицеп-автодом: что можно и нельзя и за что можно получить штраф

Скоро весна, и в условиях, когда выехать в зарубежное путешествие стало сложнее и дороже, многие автовладельцы задумаются о вояжах по России. А раз так, для этого логично приобрести прицеп-автодом. А вот как его оформить и как с ним ездить – давайте разберемся.

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На вопрос «как ездить с прицепом-автодомом» многие ответят: так же как с обычным прицепом – и фактически будут правы. Однако в контексте автодома на первый план выходят некоторые особенности, которые для обычного прицепа неактуальны, а потому о них обычно забывают. Их мы выделим особенно тщательно – а пока давайте начнем с базовых забот, которые появляются после покупки кемпера.

Да, регистрировать нужно любой прицеп-автодом, независимо от его массы и габаритов. Согласно ПДД, прицеп – это транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Соответственно, прицеп как транспортное средство имеет ПТС и тоже ставится на учет в ГИБДД. Для регистрации потребуется стандартный пакет документов: ПТС, паспорт, договор купли-продажи и чеки об оплате госпошлин. При постановке на учет владелец автодома получит для него регистрационные знаки.

Многие водители полагают, что любой автодом требует наличия в правах категории BE. На самом деле это не так, и требования здесь те же самые, что и для обычных прицепов. Категория BE не нужна для транспортировки автодома при следующих условиях:

масса автодома меньше 750 кг;масса автодома больше 750 кг, но меньше снаряженной массы автомобиля, а общая масса автомобиля с прицепом-автодомом не больше 3,5 тонн.

При превышении показателей, указанных в предыдущем пункте, категория BE все-таки понадобится. То есть, категория BE нужна, если:

масса прицепа больше 750 кг и больше снаряженной массы автомобиля;масса прицепа больше 750 кг, а общая масса автомобиля и прицепа больше 3,5 тонн.

Обратите внимание: категория BE не нужна, если суммарная масса автомобиля и автодома превышает 3,5 тонны, но автодом весит меньше 750 кг. То есть, если легкая «палатка на колесах» прицеплена к тяжелому внедорожнику, и общая масса автопоезда превышает 3,5 тонны, то категория BE все равно не требуется – для нее нужно сочетание обоих условий: и массы прицепа больше 750 кг, и общей массы больше 3,5 тонн.

Планируя покупку автодома, нужно помнить об ограничениях для водителей на езду с прицепом. Федеральный закон № 196-ФЗ указывает, что получить категорию BE могут только водители не моложе 19 лет и имеющие право управления транспортными средствами категории «В» не менее 12 месяцев. Так что если вы водитель-новичок, то придется ограничиться легкими кемперами массой не более 750 кг, на которые не нужна категория BE. Ну или тщательно подобрать автодом с учетом массы своего автомобиля так, чтобы общая масса автомобиля с прицепом не превышала 3,5 тонны.

Несмотря на то, что прицеп – это транспортное средство, отдельная страховка на прицеп-автодом не нужна. Об этом говорит пункт «д» части 3 статьи 4 Федерального закона об ОСАГО №40-ФЗ: согласно ему, обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельцев принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям.

Нет, техосмотр на прицеп-автодом массой до 3,5 тонн тоже не нужен. Об этом говорит часть 4 статьи 32 Федерального закона № 170 о техосмотре. Согласно ей, прицепы к транспортным средствам, принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до трех тонн пятисот килограмм, не подлежат техническому осмотру с 1 января 2012 года.

Российские производители автодомов знают технические требования к такой технике, так что при покупке нового кемпера проверить его размеры можно просто для порядка. А вот при покупке крупных трейлеров, особенно из США, стоит учитывать требования Техрегламента Таможенного союза. Длину прицепа регламент напрямую не ограничивает, но максимальная длина автопоезда в составе тягача и автодома не должна превышать 20 метров. Максимальная ширина автодома не должна превышать 2,55 метра, а максимальная высота не должна превышать 4 метра.

В городе дополнительных ограничений по скорости движения с кемпером нет: можно двигаться со скоростью 60 км/ч, если нет иных ограничений. А вот по загородным дорогам придется ездить медленнее. Пункт 10.3 ПДД указывает, что вне населенных пунктов разрешается движение легковым автомобилям при буксировке прицепа <…> на автомагистралях – не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч. Об этом стоит помнить, планируя свое путешествие: скорость движения с автодомом значительно ниже, чем без него, и уж тем более не стоит рассчитывать на возможность слегка превысить, как это часто делают без прицепа. И тяжелый трейлер, и легкая «палатка на колесах» не прощают ошибок, так что превышать с прицепом точно не стоит.

Да, можно. Знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено» запрещает только движение грузовиков с прицепами, а также буксировку механических транспортных средств, то есть автомобилей или мотоциклов. А вот водителям легковых автомобилей с прицепом проезд под знак разрешен.

Одна из самых важных особенностей эксплуатации автодомов касается перевозки пассажиров. Многим автовладельцам кажется, что раз автодом создан для людей, то ничего не мешает и перевозить их в нем. А если водители меняются в пути, можно даже поспать на удобной кровати, готовясь к своей поездке. На самом деле перевозка людей в любом автодоме запрещена, как и в любом другом прицепе. На это указывает пункт 22.8 ПДД: согласно ему, запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче.

Перевозить людей можно только в доме на колесах на собственном ходу – то есть, автомобиле, оборудованном как автодом. Но даже в них перевозить пассажиров можно только в штатных креслах, оборудованных ремнями безопасности.

Езда без категории BE с автодомом, который ее требует, классифицируется как езда без прав. Соответственно, за это предусмотрено наказание по части 1 статьи 12.7. Согласно ей, «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей». Кроме того, согласно статье 27.13 КоАП в этой ситуации применяется задержание транспортного средства с помещением его на штрафстоянку.

Если не зарегистрировать прицеп-автодом в ГИБДД, то наказание за езду с таким прицепом будет тем же, что и за езду на не зарегистрированном автомобиле. Такое нарушение наказывается по статье 12.1 КоАП. Часть 1 этой статьи указывает, что управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. А часть 1.1 предусматривает ужесточение наказания за рецидив: «повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев».

Вариантов наказания за перевозку людей в прицепе-автодоме два.

Если водитель перевозит в кемпере взрослых людей, то такое нарушение наказывается по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ. Она указывает, что «перевозка людей <…> в прицепе-даче <…> влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».