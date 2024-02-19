Выбираем среднеразмерный кроссовер до 3 миллионов рублей

В какой-то период в прошлом китайские компании пришли к выводу, что из всей их продукции спросом пользуются в основном кроссоверы. После ухода крупнейших мировых брендов ситуация, естественно, изменилась – но все равно кроссоверы есть в линейках всех компаний, официально продающих автомобили в России, да и параллельный импорт не обходит этот сегмент стороной. Какой выбор есть в бюджете до 3 миллионов? Как оказывается, довольно широкий!

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Очень многие россияне давно пришли к выводу, что в наших условиях среднеразмерный кроссовер ближе всего соответствует статусу идеального семейного автомобиля. Такие автомобили достаточно вместительны для того, чтобы принять на борт большую семью, и в то же время они не настолько громоздки, чтобы водитель испытывал какие-то проблемы в плотном городском потоке или на заставленных машинами парковках. Давайте посмотрим, какие среднеразмерные кроссоверы можно купить, затратив от 2 до 3 миллионов рублей. Причем оценивать мы будем не только начальные, но и самые дорогие комплектации из официальных прайс-листов, а критерием, по которым автомобиль попадает в эту категорию, будем считать длину кузова в 4,5 – 4,7 метра и величину колесной базы от 2650 до 2800 мм. Ну и начнем мы с самых дорогих, а закончим самыми дешевыми.

Chery Tiggo 7 Pro: для тех, кто любит Chery

Tiggo 7 Pro появился в России осенью 2020 года, всего через несколько месяцев после премьеры на домашнем рынке. Автомобиль построен на платформе T1X, которую китайцы разрабатывали совместно с Jaguar Land Rover, и имеет вполне типичные для среднеразмерных кроссоверов габариты, 4500×1842×1705 при колесной базе 2670 мм. Безальтернативный 4-цилиндровый турбомотор SQRE4T15C выдает 147 л.с. – по сравнению с версией для китайского рынка его мощность была уменьшена на 5 л.с. для попадания в благоприятную налоговую зону. В паре с ним работает вариатор, и эта парочка обеспечивает разгон с места до 100 км/час за 9,8 секунды. Подвеска – полностью независимая, спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная, и это определяет вполне пристойное поведение на дороге (по крайней мере, в стандартах сегмента). Привод – только передний.

Автомобиль предлагается в двух комплектациях, Elite (c каталожной ценой 2 570 000 рублей) и Prestige (2 880 000 рублей), достаточно близких по своему оснащению. Обе комплектации оснащены светодиодной оптикой, датчиком света, электроприводом складывания зеркал, обогревом всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, двухзонным климат-контролем, мультирулем с регулируемой по углу наклона и вылету колонкой, сенсорной панелью управления двухзонной климатической установки, «нарисованной» на дисплее приборной панелью и 10-дюймовым тачскрином медиасистемы.

Комплектация Prestige получила панорамную крышу, систему кругового обзора (дополняющую камеру заднего вида с динамической разметкой), датчик дождя, беспроводную зарядку для телефона, атмосферную подсветку и электрорегулировку не только кресла водителя, но и переднего пассажира. Объем багажника по VDA составляет 475 литров, а если сложить спинки сидений второго ряда, то он возрастает до 1500 л. К сожалению, платформы с ровным полом при трансформации салона не получается.

Changan CS75 Plus: «все включено» и никаких роботов

Changan CS75 Plus дебютировал на Шанхайском автосалоне в 2019 году, однако до России он добрался только весной 2023-го, причем в одной единственной конфигурации с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором JL486ZQ4 мощностью 167 л.с.. Трансмиссия – классический 6-ступенчатый автомат Aisin, что в России, где до сих пор с подозрением смотрят и на роботизированные коробки, и на вариаторы, можно рассматривать как серьезное достоинство.

Марка Changan по традиции не приводит официальных данных о разгоне до 100 км/ч, но независимые источники утверждают, что он занимает 7,1 секунды. Габариты автомобиля (4700 х 1865 х 1710 мм) в сочетании с колёсной базой, равной 2710 мм, обещают достаточно просторный салон. Объём багажника, равный 620 л, порадует дачников, а 190 мм дорожного просвета устроят тех, кому нужно регулярно ездить по грунтовкам.

Кроссовер предлагается в единственной комплектации Luxury, но эта комплектация относится к категории «все включено»: в оснащение входят фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, система автоматического аварийного торможения, системы мониторинга слепых зон и удержания в полосе, камеры кругового обзора, видеорегистратор, системы помощи при движении на уклоне, полностью светодиодная оптика, смарт-ключ, климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема с шестью громкоговорителями, обивка салона кожзамом, электропривод регулировок передних кресел, подогрев передних кресел, полочка с беспроводной зарядкой для смартфона, панорамная стеклянная крыша, двухцветные литые 18-дюймовые колёсные диски и многое другое.

Стоит вся эта роскошь 2 849 900 рублей по каталогу: не сказать, чтобы даром, но вполне приемлемо на общем фоне.

Changan CS55 Plus: «прямоугольный» руль и прочие изыски

Старт продаж этой модели был объявлен в России «под елочку», в декабре 2022 года, хотя его сертификация была готова уже в начале года: видимо, руководство компании напугал обвал рынка легковых автомобилей, и оно взяло тайм-аут.

Тем не менее в 2023 году продажи этой модели резко рванули вверх, и кроссовер разошелся в количестве 10 490 единиц, став самой популярной моделью марки в России. У нас он продается с безальтернативной «турбочетверкой» JL473ZQ7 объемом 1,5 литра и мощностью 181 л.с., которая работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и с приводом на передние колеса. Передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – многорычажная. По габаритам (4515 x 1865 x 1680, колесная база – 2656 мм) CS55 Plus несколько уступает «старшему брату», равно как и в динамике: почему-то при большей мощности двигателя и меньшей на 55 кг снаряженной массе автомобиль разгоняется до 100 км/час за 8,1 секунды, то есть на секунду дольше, чем CS75 Plus. Впрочем, это тоже данные из неофициальных источников… А вот объем багажника у него ожидаемо меньше: он составляет 475 литров.

Автомобиль предлагается в трех комплектациях, Comfort, Luxe и Tech, рекомендованная цена на которые составляет 2 629 900, 2 689 900 и 2 749 900 рублей соответственно. На мой взгляд, наибольший интерес представляет комплектация Tech, в которую входят не только базовые опции, такие как полностью светодиодная оптика, сиденье водителя с электрорегулировкой, система бесключевого доступа и обычный набор электронных систем безопасности (ABS, EBD, ESP и TCS).

Комплектация Tech – это панорамная крыша с электроприводом и защитой от защемления, автоматически закрывающаяся во время дождя, электропривод двери багажника с дистанционным управлением, сенсорный 12,3" дисплей управления мультимедийным устройством и системой синхронизации со смартфоном Smart Connection, аудиосистема Pioneer, система кругового обзора, интеллектуальный круиз-контроль и целый набор электронных ассистентов. Примечательно, что в Москве цена прямой продажи таких автомобилей составляет строго 2 749 900, но можно прокатиться в Санкт-Петербург и там приобрести Changan CS55 Plus в комплектации Tech за 2 517 405, причем без всяких скидок «на кредит и на трейд-ин».

Geely Atlas Pro: первый мягкий гибрид

Это модель появилась в России в 2021 году, хотя на домашнем рынке она продается с 2019. О том, что представляет собой этот среднеразмерный кроссовер, мы рассказали довольно подробно. Пожалуй, самое интересное в этой модели – это силовая установка: во-первых, под капотом Atlas Pro стоит малообъемный (всего полтора литра), но достаточно мощный (177 л.с.) трехцилиндровый турбомотор JLH-3G15TD. В пару к нему назначена семиступенчатая роботизированная коробка 7DCT с двумя сцеплениями мокрого типа и масляным охлаждением.

Кроме 177-сильного варианта, это же мотор может существовать и в 150-сильной ипостаси, и тогда с ним агрегатируется классический 6-ступенчатый автомат. Ну а во-вторых, Atlas Pro стал доступным в России первым «мягким гибридом»: мощный стартер-генератор, которым оснащен автомобиль, может не только запускать бензиновый мотор, но и помогать ему, в случае необходимости добавляя до 50 Нм момента и полутора десятков «лошадок» мощности. Комплектации со 150-сильным двигателем и автоматом имеют привод на передние колеса, версии со 177-сильным мотором и роботом оснащены полным приводом BorgWarner 5-го поколения. У всех версий передняя подвеска типа МакФерсон, задняя – многорычажная.

Спрос на Atlas Pro определила умеренная цена: базовая комплектация Comfort в переднеприводном варианте стоит 2 203 990 рублей, а за топовую комплектацию Flagship+ дилеры просят 2 723 990 руб. По нынешним временам – не так уж много за экономичный благодаря гибридному приводу автомобиль с электроприводами сидений переднего ряда и задней двери, цифровой приборной панелью, прекрасной системой кругового обзора и интеллектуальным круиз-контролем. Из прочих достоинств можно упомянуть простор на сиденьях второго ряда, а из недостатков – скромный багажник объемом 378 литров.

Livan X6PRO: ветеран в новом костюме

Livan X6 Pro, как и прочие автомобили этой марки, представляет собой перелицованную модель Geely, в данном случае – Emgrand X7, который пережил пять (!) рестайлингов, когда-то продавался в России и поныне продается в Китае под именем Geely Vision X6 Pro. Он имеет габариты в 4535 x 1845 x 1725 мм при колесной базе 2683 мм. Под капотом – рядная турбированная «четверка» мощностью либо 147 (такими моторами оснащена базовая комплектация Comfort) либо 174 л.с. (в случае старших комплектаций Premium и Flagship). Трансмиссия – cемиступенчатый робот 7DCT с двумя сцеплениями, привод – только на переднюю ось. Передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – многорычажная.

Главной доминантой интерьера является единый блок из трех экранов: на единой панели-бескозырке разместились два дисплея по 12,3 дюйма (приборная панель и тачскрин медиасистемы), а также маленький дисплей с диагональю 4,2 дюйма с «горячими клавишами» для пассажира. Багажник невелик – его объем составляет 359 литров, но вот пространство для задних пассажиров вполне достаточное.

В базовой комплектации Comfort Livan X6 Pro оснащен двумя подушками безопасности, климат-контролем, люком, водительским сиденьем с механической регулировкой и аудиосистемой с четырьмя динамиками. За такой вариант дилеры просят 2 629 900 рублей. Комплектация Premium – это уже шесть подушек безопасности, панорамная крыша, электрорегулировка водительского кресла и шесть динамиков аудиосистемы, но цена возрастает до 2 739 900 рублей. Топовая комплектация Flagship – это практически такой же автомобиль, но со 174-сильным двигателем.

За большую мощность и разгон до сотни за 9,2 сек (вместо 9,9) придется отдать 2 829 900 рублей.

Dongfeng 580: самый доступный семиместный

Этот кроссовер никак нельзя назвать новинкой: в Китае он стоит на конвейере с 2016 года. С 2018 года модель делала неоднократные заходы и на российский рынок, последний из которых состоялся осенью прошлого года, когда в официальной линейке вновь появился 580-й, на этот раз – в единственной комплектации Luxury CVT. Под капотом – 145-сильный турбомотор SFG15T, трансмиссия – бесступенчатый вариатор Punch Powertrain VT3. Эти вариаторы, разработанные совместно с ZF, отличаются от популярных у нас Jatco отсутствием гидромуфты, вместо которой стоит многодисковая муфта сцепления, что обеспечивает большую надежность.

Из всех включенных в обзор моделей Dongfeng 580 по своим габаритам (4680x1845x1715 мм) уступает только Changan CS75 Plus, но по величине колесной базы в 2780 мм превосходит и его. Именно большая колесная база позволила втиснуть в кузов среднеразмерного кроссовера третий ряд сидений, причем вполне полноценных – там помещаются даже взрослые люди, хотя пробираться на «галерку» достаточно неудобно, а багажник в семиместной конфигурации вместит разве что пару пакетов из супермаркета.

Автомобиль не может похвастаться особо роскошным оснащением – вы не получите ни бесключевого доступа, ни электропривода сидений, а диагональ сенсорного дисплея медиаустройства – всего 9 дюймов. Тем не менее есть и климат-контроль, и круиз-контроль, и система кругового обзора. И вполне возможно, что по причине отсутствия модных, но не самых необходимых опций Dongfeng 580 является самым доступным семиместным кроссовером на рынке: его каталожная цена составляет 2 499 000 рублей.

FAW Bestune T55: выразительная внешность и маленький багажник

FAW Bestune T55 – это достаточно компактный по размерам автомобиль (габариты – 4 437 x 1 850 x 1 625 мм), но с достаточно большой колесной базой в 2650 мм. Модель можно назвать довольно свежей – в Китае она была представлена в марте 2021 года. Под капотом – безальтернативный 4-цилиндровый турбомотор FAW CA4GB15TD-30 объемом 1,5 литра мощностью 160 л.с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением мокрого типа. Передняя подвеска – стойки МакФерсон, а вот сзади – полунезависимая подвеска с торсионной балкой, типичная для бюджетных автомобилей.

Все три доступные комплектации предлагают полностью диодную светотехнику, приборную панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем, кожаную обивку сидений, мультируль с регулировкой по углу наклона, автоматические электростеклоподъемники во всех дверях, люк, стандартный набор электронных систем обеспечения безопасности (ESP, ABS, EBD, TCS), круиз-контроль, систему AutoHold, климат-контроль, систему бесключевого доступа, головное устройство с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и возможностью сопряжения со смартфоном, парктроники…

В старших комплектациях Prestige и Transcend к этому списку добавляются датчики дождя и света, панорамная крыша, электропривод регулировки сиденья водителя, обогрев передних сидений, автоматически складывающиеся зеркала и система кругового обзора.

В общем, уже за 2 411 000 (именно столько составляет рекомендованная цена прямой продажи для комплектации Comfort) можно получить неплохо оснащенный кроссовер, а если потратить 2 494 000, то есть возможность приобрести автомобиль в комплектациях Prestige или Transcend (которые практически не отличаются ни по цене, ни по опционному наполнению). А вот к существенным недостаткам можно отнести вместимость багажника: официальных данных по его емкости компания не приводит, но на глаз он вряд ли вмещает более 350 литров.

SWM G01 и G01F: Италия, Китай, Россия…

SWM G01 и SWM G01F – это, по сути, одна и та же модель. В Китае SWM G01 дебютировал в 2018 году и уже полностью заменён спортивной версией G01F, но в России локализованы обе версии, различающиеся, в основном, внешним оформлением (прежде всего – пластиковыми навесными деталями) и оснащением.

Под капотом у этих переднеприводных кроссоверов – четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 1499 см³ и мощностью 138 л.с. , в паре с которым работает 7-ступенчатая преселективная автоматическая коробка передач с двойным сцеплением. Габариты у обеих моделей отличаются очень мало, в основном – за счет разницы в форме пластикового обвеса: 4610 x 1855 x 1725 мм в случае G01 и 4670 х 1855 х 1725 мм (у G01F), а вот колесная база у них одинаковая, 2750 мм.

SWM G01 на данный момент продается в трех близких комплектациях, Optimum 1, 2 и 3, в которые входят фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации, круиз-контроль, электромеханический «ручник», климат-контроль, подогрев и вентиляция сиденья водителя, подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, обивка сидений искусственной кожей, цифровой щиток приборов с 7-дюймовым экраном, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида и панорамная стеклянная крыша с люком.

Каталожная цена на такие автомобили укладывается в диапазон от 2 438 220 (за комплектацию Optimum 1) до 2 478 240 (за Optimum 3) SWM G01F также предложен в трех комплектациях, Smart 1, 2 и 3. Они имеют более изысканную отделку, чем G01, оконные подушки безопасности, систему мониторинга слепых зон, систему предупреждения о столкновении и несанкционированном выезде из полосы, электропривод багажной двери, электропривод регулировок кресла водителя, передние датчики парковки, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона, 10 громкоговорителей аудиосистемы и видеорегистратор, но и стоят несколько дороже – от 2 628 350 до 2 628 350 рублей.

В отличие от других прописавшихся на Автоторе марок, особой активности SWM в России пока не ощущается. Тем не менее автомобили эти представлены в шоу-румах пока еще не слишком многочисленных дилеров и для кого-то могут представлять реальный интерес.

Haval M6: несостоявшийся бестселлер

Этот переднеприводный кроссовер, который марка Haval вывела на российский рынок в июле 2023 года, вполне соответствует концепции «максимум автомобиля за вменяемые деньги», но пока так и не попал в десятку бестселлеров. Во-первых, его габариты (4664 × 1830 × 1729 мм) и колесная база в 2680 мм гарантируют комфортное размещение в салоне среднестатистического россиянина со всеми чадами и домочадцами.

При этом у него достаточно объемистый багажник, который может вместить 808 литров разнообразной поклажи при разложенных задних сиденьях и 1700 литров, если сложить сиденья второго ряда. Во-вторых, Haval M6 избавляет покупателя от мук выбора: для автомобиля предусмотрен один двигатель, четырехцилиндровый рядный турбомотор GW4G15F объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. Подвеска кроссовера типична для автомобилей такого класса: передняя – независимая, типа McPherson, задняя – тоже независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, собранная на подрамнике и снабженная стабилизатором поперечной устойчивости. Светотехника – полностью диодная.

Комплектация всего одна, но можно выбрать один из двух вариантов трансмиссии: 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа. Хотите сэкономить – берите «механику» за 2 179 000 рублей, не хотите орудовать рычагом в пробках – берите «робота» за 2 299 000. В остальном оснащение всех автомобилей будет совершенно одинаковым.

Есть обогрев передних сидений, электростеклоподъемники 4 дверей (правда, автоматический – только в водительской двери), однозонный климат-контроль и круиз-контроль. Есть «малый джентльменский набор» электронных систем безопасности – антиблокировочная, противобуксовочная системы и система курсовой устойчивости, дополненный системой защиты от опрокидывания (RMI). Из современного – дисплей мультимедийной системы на 10,25 дюйма, а из кроссоверного – дорожный просвет в 170 мм.

Параллельный импорт

А какие модели среднеразмерных кроссоверов предлагает нам параллельный импорт? В принципе, в Россию завозят достаточно много моделей мировых марок, ушедших с нашего рынка. Но увы, если говорить о ценах на максимальные комплектации – а именно их мы брали в расчет, составляя список для обзора – то ни одной модели ценой менее трех миллионов за топовую версию просто не нашлось. Пришлось, во-первых, отталкиваться от минимальных цен (но без скидок), а во-вторых, поднять планку до 3,5-3,6 миллиона рублей.

Kia Sportage (China, NP): цену определяет продавец

Китайская линия Kia Sportage производится и продается в Поднебесной с 2005 года, но нас интересует третье поколение модели с заводским кодом NP. Оно было впервые показано на Шанхайском автосалоне 2017 года, а дилерские центры получили его в начале 2018-го.

Такие автомобили по сей день производятся и продаются в Китае, параллельно с машинами следующих поколений – для Китая это обычная ситуация. Sportage китайского рынка несколько отличаются от международных моделей: так, третий китайский Sportage построен на основе Hyundai ix35. Под капотом автомобилей, которые попадают в Россию, – двухлитровый атмосферник серии Nu, в паре с которым работает классическая 6-ступенчатая гидромеханика Hyundai A6LF2. Габариты (4530x1850x1700 мм) китайского Sportage III (NP) несколько больше, чем у всемирного Sportage IV (QL), а колесная база (2640 мм) соответствует третьему глобальному поколению (SL).

В оснащение автомобиля входит однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электрорегулировка сиденья водителя, панорамная крыша с люком, обогрев всех сидений, система бесключевого доступа, камера кругового обзора, мультимедийная система с навигацией и многое другое. Объем багажника таких машин составляет 586 литров. Стоят китайские Sportage (в комплектации Wonderful Edition) от 3 253 000 до 3 900 000 рублей, причем цена зависит не от оснащенности, а исключительно от продавца.

Kia Sportage V: из Китая – круче!

Kia Sportage пятого поколения (NQ5), появившегося на свет в 2021 году, попадают на российский рынок из нескольких источников: и из Китая, где эти автомобили собирают в городе Яньчэн, и через третьи страны… Но самое удивительное, что на складах некоторых дилеров до сих пор можно найти Kia Sportage V, произведенные на заводе Автотор в Калининграде.

«Пятые» Sportage заметно крупней своих предшественников и по габаритам (4660x1865x1660 мм), и по колесной базе (2755 мм), так что с внутренними объемами в этом кроссовере полный порядок: и для задних пассажиров места более чем достаточно, и багажник вместительней, чем у многих одноклассников, – 543 литра по VDA (c разложенными задними сиденьями). Весной прошлого года один из таких автомобилей был у нас на тесте, и мы подробно рассказали о его многочисленных достоинствах и немногочисленных (и, в сути, вполне простительных) недостатках.

В принципе, пятый Sportage предлагает весьма обширную линейку силовых агрегатов, однако далеко не все версии вписываются в установленные нами критерии. Как правило, дешевле 3,5 миллиона можно приобрести переднеприводные варианты с 2,0-литровым атмосферником и 6-ступенчатым автоматом в комплектациях Classic или Comfort.

Импортеры предлагают их по цене 3 190 000 – 3 600 000, и это будут машины с тканевым салоном, без активного круиз-контроля и многих электронных ассистентов. Тем не менее не стоит считать эти комплектации совсем уж «бедными»: в них входит и комбинация из двух 12,3-дюймовых экранов, собственная навигация в сочетании с возможностью интеграции со смартфонами, электростеклоподъемники всех дверей, двухзонный климат-контроль и мультируль, который можно регулировать по высоте и вылету.

Кроме того, выставленным финансовым критериям соответствует и как минимум половина автомобилей в китайской комплектации Deluxe. Они оснащены 1,5-литровым турбомотором семейства Smartstream мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой гидромеханикой и полным приводом. Кресла салона тут обтянуты искусственной кожей, а вот климат-контроль – однозонный. Цены на такие автомобили стартуют с отметки 3 320 000 рублей. Что же касается других комплектаций, то такие предложения есть, но стоят они существенно дороже: к примеру, за топовую комплектацию X-Line+ вполне могут попросить и 6 миллионов.

Mitsubishi Outlander IV: вписался на пределе

По идее, четвертое поколение Mitsubishi Outlander должно было появиться в российских автосалонах еще в 2022 году, а в 2023 получить прописку на сборочных линиях завода «ПСМА Рус» в Калуге, но санкции поставили на этих планах жирный крест. Тем не менее эти автомобили все-таки присутствуют на рынке, пусть и в порядке параллельного импорта. Прошлым летом такой «параллельный» Outlander был у нас на тесте, и мы очень подробно рассказали о том, что получилось в результате сотрудничества Mitsubishi с альянсом Renault-Nissan, и что представляет собой новое поколение бестселлера, построенное уже на модульной платформе альянса CMF-C/D и получивший заводской код GM.

Автомобиль это довольно крупный (4710x1862x1745 мм), длина его кузова больше, чем у любой другой модели из нашего обзора, достаточно велика и колесная база, длина которой составляет 2705 мм (по этому показателю автомобиль уступает только Kia Sportage V). Все это позволило создателям оснастить автомобиль третьим рядом сидений и сделать его семиместным.

Увы, «семиместность» Outlander IV – это, скорее, маркетинговый ход, нежели реальная способность перевозить семь пассажиров. Если оставить второй ряд кресел в положении, при котором туда могут сесть взрослые люди, то на третий ряд можно усадить разве что детей, причем им нужно будет забраться туда с ногами. Ну а если сдвинуть второй ряд вперед таким образом, чтобы на галерке смогли нормально усесться хотя бы подростки, то в «лавочку для безногих» превращается второй ряд. Но вот к багажнику в пятиместной конфигурации особых претензий нет – его объем составляет 478 литров.

Автомобили в комплектациях HL и Premium, как правило, стоят дороже 4 миллионов рублей, но вот как минимум половина автомобилей в комплектации ML со 184-сильным атмосферником Nissan PR25DD объемом 2,5 литра и вариатором Jatco CVT8 с эмуляцией восьми передач стоят ровно 3 600 000 рублей. И это – довольно богато оснащенные автомобили! В список опций входит двухзонный климат-контроль, активный круиз-контроль, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету, мультимедийная системой с 9-дюймовым тачскрином в виде отдельного планшета и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay… Салон, правда, будет тканевым – но на самом деле, это не так уж плохо.

Mitsubishi Outlander III: попадаются даже с Яндексом

Китайцы – очень экономные люди. Во всем мире произошла смена поколений той или иной модели, но предыдущее поколение все еще пользуется популярностью? Значит, найдем для ее производства подходящую площадку, возможно, слегка «освежим» и будем продавать параллельно с новым поколением до тех пор, пока кто-то такие машины покупает. Не будут покупать в Китае – отправим туда, где их купят…

Именно это произошло с третьим поколением Outlander, которое оставалось в модельной линейке Mitsubishi с 2012 по 2021 год. По схеме параллельного импорта в Россию поступает достаточно много таких кроссоверов, кроме того, дилеры до сих пор предлагают автомобили калужской сборки. Рассказывать о том, что собой представляет эта модель – совершенно бессмысленно, даже за последние годы эта модель побывала у нас на тестах и в 2019, и в 2020, и в 2021 году.

Но в данном случае важно то, что переднеприводные Outlander c двухлитровым 4B11 мощностью 146 л.с. и вариатором, тканевым салоном, однозонным климат-контролем, датчиками дождя и света и электрообогревом лобового стекла можно приобрести за 2 849 000 – 2 899 000 рублей, такие же автомобили в комплектации Intense+ и Invite (а это – кожаный салон, двухзонный климат-контроль, люк и встроенная система «Яндекс Авто») – за 2 950 000 – 3 350 000 рублей. А вот цены на полноприводные «Ауты» с 2,4-литровым двигателем мощностью 167 л.с. стартуют с отметки 4 220 000, и вписаться в установленные нами рамки можно, только получив скидки за сдачу старого автомобиля в трейд-ин и покупку в кредит.

Nissan Qashqai II: остатки сладки

Еще один старый знакомый, который не нуждается в представлении. Об этом автомобиле мы рассказывали многократно, последний раз – в 2020-м, после того, как модель претерпела небольшой рестайлинг. Потом марка ушла из России, но, во-первых, у дилеров остались приличные складские остатки, которые в связи с кратным повышением цены распродаются достаточно медленно, ну а во-вторых, машины завозятся из Китая, где их собирают на заводе Dongfeng-Nissan в провинции Ухань (да, той самой).

Марка всегда позиционировала Qashqai как доступную бюджетную модель, но сегодня те, кто рассчитывает приобрести такой кроссовер, потратив менее 3,6 миллиона рублей, могут рассчитывать только на переднеприводную версию с двухлитровым атмосферником MR20DE в комплектациях XE (2 940 000 – 3 150 000 рублей) и SE (3 250 000 – 3 450 000 руб.). В основном такие машины оснащены механической коробкой, но есть и двухпедальные версии с вариатором Jatco JF011E, за которые просят минимум 3 150 000.