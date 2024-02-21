Автоэксперт назвал пять признаков того, что вы купили плохую машину

Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Роман Титов назвал "Российской газете" пять признаков того, что вы купили плохую машину.

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"Первым очевидным признаком того, что вы приобрели проблемный автомобиль с пробегом, являются частые поломки и неисправности, с которыми сталкиваетесь сразу после покупки. Это свидетельствует о плохом техническом состоянии автомобиля.

Второй показатель, который входит в эту же категорию - это частые, необычные звуки, странные вибрации и шумы, исходящие от двигателя, подвески или других систем и агрегатов. Они могут указывать на те или иные скрытые дефекты.

В-третьих, если говорить о визуальных признаках, то можно отметить плохое состояние кузова и окраски. А именно - наличие коррозии, тех или иных повреждений кузова, неоднородностей в лакокрасочном покрытии, следов ремонта (в том числе и в самом салоне). Данные факты могут указывать на различные проблемы, пережитые автомобилем.

Четвертый показатель - это неточности в указанном пробеге. Если пробег автомобиля не соответствует документам или можно заметить несоответствия в информации о пройденном пути, то это может говорить о махинациях с пробегом.

И в-пятых, но не по важности - признаком проблемного автомобиля с пробегом может служить неполная или нечестная история его обслуживания, отсутствие важных документов, а также нарушения в технической документации.

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что при выборе автомобиля с пробегом всегда необходимо обращать внимание на историю его обслуживания, год выпуска, пробег. Также стоит заранее внимательно оценивать состояние кузова, салона, проверять документы на автомобиль (в том числе количество бывших владельцев, участие данного автомобиля в ДТП, тип его эксплуатации, находился ли он в залоге и пр.).

В целом если планируете приобретение автомобиля с пробегом, то рекомендую обращаться к официальному дилеру, так как покупка "с рук" у частного лица всегда сопряжена с высокими рисками: нет четкого представления истории владения, данных по залогам и другим ограничениям, зачастую присутствуют проблемы с документами и т.д.", - отметил специалист.