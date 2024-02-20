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"За рулем" запустил гид по выбору Ford EcoSport с пробегом за 1,1 млн рублей

Ford EcoSport стал одной из моделью в рейтинге "За рулём", в котором рассматривались подержанные кроссоверы-пятилетки с ценой до 1,5 млн рублей. Эксперт издания рассказал, на какие версии стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы не прогадать.

Как правильно выбрать Ford EcoSport с пробегом
© Российская газета

Покупка автомобиля с роботизированной трансмиссией не рекомендуется, так как ресурс её непредсказуем. Но, к сожалению ищущих, на рынке преимущественно представлена версия со 122-сильным мотором и роботизированной КПП.

С механической коробкой можно покупать практически без опаски глобальных вложений, но вариант с двухлитровым двигателем предпочтительнее. К слову, Ford EcoSport с 4х4 предлагался только с "двушкой" и МКПП.

Версии с "автоматом" редки - такая коробка передач появилась лишь в 2018 году. Эксперт не высказался относительно неё никак, но рекомендации в общем-то одинаковы для всех машин с аналогичной трансмиссией: регулярная замена масла (каждые 25-30 тысяч км), поэтому, чтобы быть уверенным в этом наверняка, лучше выбирать вариант с сервисной книжкой, в которой описана вся хронология процедур.

Правда, на форумах средним интервалом для автомата является пробег 100-120 тысяч км.

Из плюсов "ЭкоСпорта" эксперт отметил высокий клиренс (200 мм), отсутствие дефицита расходников, высокая антикоррозийная стойкость кузова.

Автоэксперт
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