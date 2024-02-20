Фургончики Zuk A07 стали необычной железнодорожной дрезиной Mitor-01

Дрезины из автомобилей создавали не только в СССР. На фотографиях вы видите польский рельсовый автобус Mitor-01 образца 1995 года на базе FSC Zuk. Он построен профессором Влодзимежем Чичулой из Краковского технического университета, и предназначался для обслуживания малодеятельных линий.

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Идея состояла в создании рельсового автобуса, дешевого в производстве и эксплуатации. Он мог бы использоваться для обслуживания убыточных линий, на которых существовал риск полной остановки пассажирских поездов.

Mitor-01, представлявший собой два фургончика Zuk A07, сцепленные задними частями друг с другом, мог взять на борт до 14 пассажиров одновременно. Максимальная скорость дрезины достигала 60 км/ч.

Carakoom

Carakoom

30 июня 2000 года Mitor-01 прошел испытания на линии № 115, пассажирские перевозки по которой были приостановлены 3 апреля 2000 года. По маршруту Тарнув — Щуцин и обратно машина проехала без проблем, но местные власти были заинтересованы в более просторном и комфортабельном автомобиле.

Проект был закрыт: дело ограничилось лишь одним прототипом. И всё же идея подобных максимально простых и дешёвых в эксплуатации и изготовлении дрезин могла бы очень пригодиться во многих регионах России.

К сожалению, после распада СССР узкоколейные железные дороги в стране стали стремительно вымирать. Сейчас УЖД с регулярными пассажирскими перевозками можно пересчитать по пальцам. Подвижной состав тепловозов и вагонов находится в плачевном состоянии, но потребность в таком транспорте для местных жителей есть.

Carakoom