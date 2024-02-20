Эксперт предложил расширить программу льготного автокредитования
Госпрограмму льготного автокредитования предлагается расширить. А именно разрешить ей пользоваться многодетным семьям, а также ветеранам труда. Такое предложение направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин (письмо есть в распоряжении "РГ").
Он напомнил, что сейчас льготным автокредитом могут воспользоваться граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка, в том числе находящегося под опекой или попечительством. Граждане, которые до заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиля. А также работники государственных медицинских и образовательных организаций. Кроме того, льгота предоставляется также тем, кто проходит службу по призыву или по контракту, а также их супругам, детям и родителям, которые проживают с ними вместе. Также она распространяется на пенсионеров, проходивших такую службу и на инвалидов.
В тоже время, как считает Антон Шапарин, целесообразно расширить госпрограмму льготного автокредитования еще несколькими категориями граждан. И включить в нее родителей троих и более детей, то есть, многодетных, а также ветеранов труда, лиц, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
По его мнению, наличие личного автомобиля существенно повысит качество жизни многодетных семей, снимет большое количество логистических проблем у родителей. Ветераны, которые защищали и защищают интересы России, также должны получать максимальную поддержку со стороны государства. Также и граждане, пострадавшие от воздействия радиации, зачастую имеют существенные проблемы со здоровьем и объективно нуждаются в личном транспортном средстве.
"Средняя стоимость нового автомобиля в РФ в 2023 году составила почти 3 миллиона рублей, бывшего в употреблении - приблизилась к 1 миллиону рублей, - пишет в своем обращении президент НАС. - Очевидно, что такие цены практически не оставляют шанса на приобретение транспортного средства за счет накоплений. Одновременно политика Банка России делает обычные автокредиты без государственной поддержки экономически нецелесообразными".
Расширение программ льготного автокредитования окажет и дополнительную поддержку автомобильной промышленности в России, считает автор обращения.