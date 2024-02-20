Эксперт предложил расширить программу льготного автокредитования

Госпрограмму льготного автокредитования предлагается расширить. А именно разрешить ей пользоваться многодетным семьям, а также ветеранам труда. Такое предложение направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин (письмо есть в распоряжении "РГ").

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Он напомнил, что сейчас льготным автокредитом могут воспользоваться граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка, в том числе находящегося под опекой или попечительством. Граждане, которые до заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиля. А также работники государственных медицинских и образовательных организаций. Кроме того, льгота предоставляется также тем, кто проходит службу по призыву или по контракту, а также их супругам, детям и родителям, которые проживают с ними вместе. Также она распространяется на пенсионеров, проходивших такую службу и на инвалидов.

В тоже время, как считает Антон Шапарин, целесообразно расширить госпрограмму льготного автокредитования еще несколькими категориями граждан. И включить в нее родителей троих и более детей, то есть, многодетных, а также ветеранов труда, лиц, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

По его мнению, наличие личного автомобиля существенно повысит качество жизни многодетных семей, снимет большое количество логистических проблем у родителей. Ветераны, которые защищали и защищают интересы России, также должны получать максимальную поддержку со стороны государства. Также и граждане, пострадавшие от воздействия радиации, зачастую имеют существенные проблемы со здоровьем и объективно нуждаются в личном транспортном средстве.

"Средняя стоимость нового автомобиля в РФ в 2023 году составила почти 3 миллиона рублей, бывшего в употреблении - приблизилась к 1 миллиону рублей, - пишет в своем обращении президент НАС. - Очевидно, что такие цены практически не оставляют шанса на приобретение транспортного средства за счет накоплений. Одновременно политика Банка России делает обычные автокредиты без государственной поддержки экономически нецелесообразными".