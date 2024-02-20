Sollers получил 1,2 млрд рублей на производство подушек и ремней безопасности

В пресс-службе компании сообщили, что средства на проект в размере 1,2 миллиарда рублей из необходимых полутора миллиардов выделил Фонд развития промышленности (ФРП). Помимо подушек безопасности, «Соллерс» также планирует выпускать ремни, рули и электронные блоки управления. Серийное производство компонентов начнется в 2025 году.

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На деньги, полученные от ФРП, «Соллерс» закупит новое оборудование: пенозаливочные машины, линии по сборке компонентов, раскроечное и швейное оборудование, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления систем пассивной безопасности, а также стенды для испытаний и проверок всех изделий.

Ранее сообщалось, что у проекта будет высокий уровень локализации: в пример приводится рулевое колесо, базовые материалы которого, включая магниевый сплав для каркаса, пену и кожу, будут российскими. Для эйрбегов будут использоваться локальные материалы для раскроя и пошива, а при производстве электронных блоков управления предусмотрена разработка российского ПО.