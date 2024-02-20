Топ-7 новых китайских автомобилей в пределах 3,5 миллионов рублей

Ценовой сегмент новых автомобилей на российском рынке в пределах 3 500 000 рублей предлагает широкий выбор.

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Подобрать автомобиль, который будет отвечать всем вашим требованиям, довольно не просто. Для этого необходимо изучить не только характеристики конкретной модели, но и ознакомиться с отзывами.

Geely Coolray можно купить на российском рынке в пределах 2 594 990 – 2 934 990 рублей. Китайский кроссовер оснащается 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 147 л.с.

Changan Uni-T комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 167 л.с., привод передний. Купить автомобиль можно в пределах 2 869 900 – 2 969 900 рублей.

Forthing T5 EVO, это автомобиль с довольно ярким дизайном и внешне даже напоминает Porsche. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. Автомобиль в текущем году должен получить зимний пакет опций. Стоимость Forthing T5 EVO заявлена в пределах 3 080 000 – 3 3390 000 рублей.

Changan Lamore доступен на российском рынке от 2 789 900 рублей. В движение кроссовер приводит 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с.

Venucia V-Online, еще один представить китайского автопрома с богатым оснащением. Купить кроссовер на российском рынке можно от 3 180 000 рублей. В движение автомобиль приводит 1,5-литровый двигатель мощностью 190 л.с.

Geely Emgrand известен большому числу автовладельцев, так как продается на российском рынке более десяти лет. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Стоимость начинается от 1 999 990 рублей.