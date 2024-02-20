Российский гонщик показал самые совершенные гоночные «Жигули» в мире
В России построили идеальные гоночные «Жигули». Вазовская «пятерка» кировчанина Клима Байкова получила заднюю независимую подвеску, амортизаторы Öhlins и регулируемый передний стабилизатор поперечной устойчивости. Под капотом — подготовленный тольяттинским инженером Дмитрием Брагиным двигатель ВАЗ-21126, настроенный на отдачу 180 лошадиных сил. Тяга на колеса идет через «секвенталку» Beckert. «Мотор» рассказывает все подробности проекта.
Житель города Кирова Клим Байков хорошо известен в раллийных кругах, поскольку три раза становился чемпионом Эстонии. Его вазовская «пятерка» за десять лет трансформировалась из почти стандартной машины в серьезный болид, хотя времени и сил на это было потрачено очень много.
К примеру, штатный задний мост сначала был заменен на мост от Volvo 240 с блокировкой Sellholm, а позднее — на пятирычажку Wisefab. Правда, для её установки пришлось внедрить в вазовский кузов задние лонжероны и часть пола от BMW.
Как рассказал «Мотору» Клим Байков, подвеска хоть и осталась двухрычажной, как на серийных «Жигулях», но фактически сконструирована заново. Взаимозаменяемые рычаги выточены из алюминиевых заготовок и анодированы; подрамник сварен из прочных стальных труб.
Специально под автомобиль были изготовлены амортизаторы Öhlins и передний стабилизатор поперечной устойчивости, у которого три разные точки крепления, что в итоге влияет на податливость. Также на седан поставили спортивную «короткую» рейку, гидроусилитель руля и передние тормоза Alcon от раллийного Peugeot 208 R2.
А вот двигатель у машины Клима Байкова остался штатный: это легендарный «шеснарь» ВАЗ-21126 от «Лады» Priora, спаренный с секвентальной коробкой передач Beckert. Мотор подготовлен тольяттинским инженером Дмитрием Брагиным, снабжён впуском на шиберных заслонках и при объеме 1,6 литра развивает около 180 лошадиных сил.
В целом, выглядит всё это и едет не хуже настоящих «заводских» автомобилей класса R5. Кстати, постройка машины затянулась на четыре года, так как в планы неожиданно вмешалась пандемия COVID-19. Но судя по первым «боевым» заездам, результатом владелец остался доволен.