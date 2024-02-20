В России падает спрос на автомобили с пробегом

Распродажи новых китайских машин, которые продолжаются уже несколько месяцев, подкосили спрос на "вторичке". Тем более что в условиях дефицита подержанных автомобилей в хорошем техническом состоянии цены на них продолжают расти.

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Вперёд в прошлое

В то время как продажи новых машин продолжают расти на низкой базе, вторичный авторынок показывает отрицательную динамику третий месяц подряд. По данным агентства "Автостат", в январе 2024-го россияне купили 324,7 тыс. подержанных машин - это на 10% ниже показателя годичной давности.

Кроме того, объемы реализации автомобилей с пробегом падают и от месяца к месяцу. Если в августе прошлого года они вышли на свой пик (551,3 тыс. шт.), то с тех пор неизменно снижаются. Так, январский результат стал худшим за последние 7 лет - до этого еще меньше подержанных машин было продано в первом месяце 2017-го (314,5 тыс. шт.).

Около четверти вторичного авторынка в начале года пришлось на отечественную марку Lada - в прошлом месяце было куплено 78,2 тыс. подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке (-1%). Второе место, с двукратным отставанием от лидера, занимает японская Toyota, чей результат составил 36,9 тыс. единиц (-14%). Далее следуют корейские бренды Kia (18 тыс. шт., -12%) и Hyundai (17,7 тыс. шт., -14%). Замыкает топ-5 вторичного авторынка японский Nissan с показателем 16 тыс. реализованных машин (-12%). Стоит отметить, что в первой десятке все марки демонстрируют отрицательную рыночную динамику к январю прошлого года.

По словам заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Романа Титова, снижение продаж на вторичном рынке в целом может быть связано с тем, что часть покупателей решила на время отложить покупку на фоне ситуации с курсом валюты. Второй фактор, который продолжает влиять на динамику, - это высокие кредитные ставки (от 25%), из-за чего клиенты стали менее активно брать кредиты. При этом на рынке есть немалая часть потребителей, которые, ожидая роста цен, наоборот стремятся приобрести автомобиль сейчас, не дожидаясь очередного подорожания.

В свою очередь, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков отмечает, что состояние вторичного авторынка определяют рост дефицита автомобилей с пробегом и их стоимости. По некоторым позициям покупатели подержанных машин уже могут переключиться на новый автомобиль китайского производства. Ради получения гарантийных обязательств и снижения стоимости эксплуатации люди сейчас более лояльно относятся к понижению класса автомобиля.

"Бэушка" на миллион

Между тем, машины с пробегом в России дорожают медленнее новых, констатируют эксперты "Автостата". Если средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2023 году выросла на 24%, то подержанного - на 17%. Как следствие, этот показатель на вторичном рынке достиг уже 1 млн рублей. При этом за последние четыре года средневзвешенная цена машин с пробегом выросла вдвое - в 2019-м она составляла 490 тыс. рублей.

Как считает Андрей Гришаков, дефицит на вторичном рынке усиливается не пропорционально снижению спроса, поэтому не стоит ожидать снижения стоимости авто с пробегом - в дальнейшем цены будут только расти.

"Однозначно стоит поспешить с покупкой, если хочется приобрести автомобиль с пробегом ушедших с российского рынка брендов, поскольку в дальнейшем придется покупать автомобиль дороже, более низкого качества в плане технического состояния, пробега и естественного износа", - советует эксперт.