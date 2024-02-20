Автоэксперт Шелков назвал Mazda, Kia и Toyota уязвимыми для корректировки пробега

Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков перечислил марки автомобилей, пробег у которых легче всего подделать.

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По словам специалиста, которого цитирует "Газета.ru", заведомо мало точек фиксации пробега в автомобилях Mazda, Kia, Toyota, и скрутить данные в них намного проще из-за меньшего объема работы.

Также Шелков отмечает, что в старых моделях с механическим одометром (Hyundai Accent) чаще всего вообще нет дублирующих электронных блоков, в которых пишется расстояние, пройденное машиной, и показания счетчика можно смотать с помощью электродрели.

Ранее эксперты Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали о том, что в среднем по РФ число подержанных автомобилей со скрученным одометром достигает 33%.

Доля машин со скрученным километражом в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей. Чаще всего пробег скручивают на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.