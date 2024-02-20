Автоэксперт объяснил, когда нужно выключать подогрев сидений в машине

"У большинства современных автомобилей подогрев сидений является встроенной функцией. Самые богатые комплектации предполагают подогрев не только передних кресел, но и задних пассажирских. Это может быть важно, если в машине часто ездят дети. В старых автомобилях, которых в нашей стране все больше, а также в экономичных комплектациях новых авто подогрева сидений может не быть. Но существуют варианты доукомплектации таких машин.



Есть два варианта дооснащения сидений: установка обогрева внутрь кресел, под обивку и специальные накидки с функцией обогрева. Первый вариант трудоемкий и дорогой. Второй простой и экономичный, поэтому его выбирают чаще всего.

Помимо функции обогрева такие чехлы позволяют обновить интерьер салона и, например, подобрать модели с анатомической поддержкой поясницы.



При выборе накидки обратите внимание на тип нагревателя, способ фиксации на кресло, мощность и длину шнура для подключения. Самые долговечные с карбоновым нагревателем. Удобно, если чехол имеет функцию самоотключения и регулировку температуры. Большинство накидок подключаются к энергопитанию автомобиля через прикуриватель, поэтому чем меньше потребляет девайс, тем лучше.



Если вы предпочтете вариант встроенного подогрева, то важно выбрать квалифицированных специалистов для правильной установки. В случае ошибки возникают риски быстрого разряда АКБ и даже пожара. Обращайтесь на профессиональные станции с гарантией.



Есть множество мифов и реальных медицинских противопоказаний по использованию обогрева сидений. Если обобщить все рекомендации, то совет будет простой - выключайте обогрев сидений, как только в салоне автомобиля становится тепло", - отметил специалист.