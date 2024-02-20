Южная Корея запретит возить в Россию машины с моторами от 2 литров

Министерство торговли, промышленности и энергетики сформировало список из 682 новых типов товаров, которые будет запрещено вывозить в Россию и Белоруссию, сообщает Yonhap. В список будут включены и автомобили с моторами объемом два литра или более, на долю которых приходится основная часть экспорта из Кореи в РФ. Ограничения вступят в силу 24 февраля 2024 года.

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Речь идет о списке товаров, «имеющих фактическое или потенциальное военное применение». С добавлением новых 682 типов он расширится до 1159 позиций.

В документе, подготовленном министерством, есть нюанс: в нем говорится о машинах с моторами 2000 кубических сантиметров. То есть, формально машины с двигателями объемом 1995 или 1998 кубических сантиметров можно будет продолжать возить.

Включены ли в список электрокары и гибриды, как это было сделано в Японии, Yonhap не уточняет. При этом южнокорейские власти будут рассматривать экспорт в неких «исключительных случаях». Ранее говорилось, что поводом может послужить контракт, заключенный до введения ограничений.

Грядущий запрет возить в Россию и Белоруссию машины с двухлитровыми и более крупными моторами власти Южной Кореи анонсировали еще в декабре. Тогда сообщалось, что санкции ужесточат 15 января, но по какой-то причине вступление запрета в силу было перенесено на конец февраля.