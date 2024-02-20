Эксперт объяснил, почему в России дорожают автомобили с пробегом

2023 год ознаменовался ростом продаж автомобилей с пробегом – по сравнению с 2022 годом они выросли на 17%. Также имело место подорожание подержанных машин, которое по причине недостатка предложения на рынке неизбежно продолжится и в 2024 году, сообщил «Автоновостям дня» директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

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По словам топ-менеджера, цены на автомобили с пробегом зависят от нескольких параметров: наполнения рынка, разницы между спросом и предложением, затратами дилеров и продавцов, а также внешних факторов, влияющих на рынок.

«Сейчас практически все факторы формирования стоимости автомобиля с пробегом работают на увеличения цены для конечного покупателя. Во многих сегментах ощущается нехватка предложения, а курсы валют, санкции и таможенные ставки в сумме делают автомобили, ввезенные по параллельному импорту очень дорогостоящими, по сравнению с аналогами на внутреннем рынке», — рассказал «Автоновостям дня» Андрей Гришаков.

Одним из условий, которое позволит ценам на «вторичке» пойти вниз, эксперт назвал увеличение количества предложений в разных сегментах рынка. Для этого, в свою очередь, необходимы льготные таможенные ставки для тех сегментов машин с пробегом, в которых особенно остро нуждается рынок, считает он.

«Сниженные таможенные ставки позволят наполнять рынок по каналам параллельного импорта именно автомобилями с пробегом, при этом льготные условия могут контролироваться и меняться, в зависимости от тенденций на рынке», — считает Андрей Гришаков.