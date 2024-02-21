Эксперт рассказал, как правильно сдать машину в аренду

Как сдать машину в аренду
Сдача авто в аренду: подводные камниИтак, совсем коротко
Чтобы машина, которой вы не пользуетесь, не ржавела бездела, ее можно сдать в аренду и получать дополнительный доход. Как сдать в аренду автомобиль, в чем минусы сдачи авто и что нужно для совершения сделки? Ответы на эти вопросы в материале «Автокода».
Можно ли сдать в аренду автомобиль
Да, можно. Закон не запрещает гражданам сдать в аренду собственность, включая авто. Для этого необязательно иметь статус предпринимателя или самозанятого – сдача авто в аренду доступна и физическим лицам.
Какой автомобиль сдать в аренду
Сдать в аренду можно любую машину. Важно, чтобы она была куплена вами не для коммерческого использования, а для личных нужд.
Кому можно сдать в аренду авто
Сдача авто в аренду возможна:
физлицу, например, если машина понадобилась для поездки на отдых, в другой город или страну, для перевозки людей на свадьбе, похоронах и т. п.;службам такси;каршеринговым фирмам.
Граждане-арендаторы относятся к авто более бережно. Если сдадите машину в такси, где часто меняются водители, износ будет значительным. Автомобиль потеряет в цене, начнет требовать частого ремонта, но длительный наем выгоднее и удобнее.
Выгодно ли сдавать машину в аренду
Цены на услуги проката зависят от марки машины, ее технического состояния, срока аренды и региона. Стоимость дня проката в Москве стартует с 900 рублей. В других регионах цены начинаются от 600 рублей. Минимум в месяц заработаете 30 тыс. рублей, если живете в столице, и 18 тыс. рублей, если живете в другом регионе РФ.
Если будете сдавать авто систематически, придется платить 13% налога в казну государства. С самозанятых берется 4-6% налога. То есть, не будучи самозанятым, вы получите «чистыми» 26 100 рублей в Москве и 15 600 рублей в другом городе страны.
Помимо взноса с дохода, придется платить транспортный налог, обслуживать и ремонтировать авто, потратиться на открытую страховку ОСАГО.
Также вам будут приходить взыскания с камер за проступки арендатора, поскольку авто находится в вашем владении. Чтобы не приходилось обжаловать штрафы, можно прописать в договоре условие, что оплачивать взыскания будет сам арендатор.
Выгодна ли сдача машины в аренду, вы должны решить сами.
Что нужно для сдачи авто в аренду
Чтобы сдать машину в аренду, нужно выполнить три шага:
Оформить неограниченный полис ОСАГО.Найти клиента и проверить его на судимость, розыск и другие проблемы.Заключить договор аренды, подписать акт приема-передачи.
Можно купить страховку каско, чтобы возместить свои убытки в случае ДТП с тотальным ущербом и угона. Но это дорогая страховка, и только вам решать, стоит ли ее приобретать.
Как сдать машину в аренду
Рассмотрим этапы сдачи авто в аренду более подробно.
Этап 1: Оформление страховки
Без ОСАГО нельзя использовать авто на российских дорогах – накажут по ст. 12.37 КоАП на 800 рублей. Поскольку водители будут меняться, нужен расширенный ОСАГО, не ограничивающий количество лиц, допущенных к управлению машиной.
Если будете сдавать авто физическим лицам и брать посуточную оплату, полис придется купить вам. Купить ОСАГО с выгодой до 5 500 рублей можно через наш сервис «Автокод ОСАГО».
Сервис показывает предложения от ведущих страховых фирм – можно выбрать самое выгодное по цене. После оплаты ОСАГО придет на ваш е-мейл и появится в базе РСА.
Если будете сдавать машину таксопарку или другому юридическому лицу, можно оговорить в договоре аренды, что ОСАГО покупает арендатор.
Этап 2: Поиск и проверка арендатора
Чтобы найти потенциального арендатора, нужно сделать хорошие снимки машины, составить и разместить объявление на популярных досках. Просмотрите предложения об аренде машин в вашем городе и пропишите цену услуги.
Чтобы обезопасить себя от мошенников, прогоните потенциального арендатора через сервис проверки автовладельца от «Автокода». Сервис пробьет клиента по десятку баз и через 5 минут пришлет готовый отчет на е-мейл.
Вы узнаете:
действителен ли паспорт человека;есть ли у него долги по алиментам, кредитам, налогам;не объявлен ли он банкротом;есть ли залог на его имуществе;числится ли он в розыске у МВД и ФСИН;имеются ли открытые арбитражные дела;какой ИНН у клиента.
Если какие-то моменты после проверки насторожат, лучше поискать другого арендатора.
Этап 3: Подписание договора аренды и акта приема-передачи авто
Договор – важный документ, где вы пропишете условия сдачи авто в аренду. Вам понадобится два экземпляра – для вас и арендатора.
В документе необходимо прописать:
номер договора;данные паспортов арендатора и владельца авто;информацию о машине (марка, цвет, госномер, VIN-код, модель, год выпуска и т. д.);условия сдачи авто в аренду;срок аренды;условия платежей;кто будет оплачивать штрафы ГИБДД, транспортный налог, обслуживание и ремонт авто;подписи сторон.
Если будете заключать соглашение об аренде с юридическим лицом, компания должна поставить свою печать.
Ниже вы можете скачать бланк и образец договора аренды авто.
Помимо договора, нужно составить акт приема-передачи в двух экземплярах. Ниже прилагаем для скачивания бланк и образец этого документа.
Сдача авто в аренду: подводные камни
Перед сдачей машины в аренду нужно учесть все риски.
Вы можете столкнуться со следующими нюансами:
Если сдадите авто таксопарку, заработаете больше, но машина через два года существенно потеряет в цене и износится.Если будете сдавать авто физическому лицу, нужно быть аккуратным. Потенциальным арендатором может оказаться мошенник, который заберет машину по поддельным документам, и больше вы ее не увидите. Поэтому тщательно проверяйте клиентов до совершения сделки.Физические лица могут сдавать в прокат машины, но придется платить 13% налога с дохода. Если решите сдавать авто систематически, рекомендуем оформить статус самозанятого.Перед тем, как сдавать авто, сопоставьте расходы на налоги, обслуживание, страховку, штрафы с возможным доходом. Может оказаться, что сделка вам вовсе не выгодна.
Хорошо подумайте, прежде чем отдавать свою «ласточку» в чужие руки.
Итак, совсем коротко• Авто можно сдать в аренду.• Перед сдачей авто нужно проверить потенциального арендатора.• Сделку лучше оформлять по договору, где нужно прописать все нюансы.• Придется купить ОСАГО без ограничений, если будете сдавать машину физическому лицу.• Штрафы с камер будут приходить вам, если не впишете в договор пункт, что их оплачивает арендатор.• С дохода придется платить налог. Лучше оформить самозанятость, чтобы он составил 4-6%, а не 13%.
Как сдать машину в аренду