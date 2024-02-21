Эксперт рассказал, как правильно сдать машину в аренду

Сдача авто в аренду: подводные камниИтак, совсем коротко

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Чтобы машина, которой вы не пользуетесь, не ржавела бездела, ее можно сдать в аренду и получать дополнительный доход. Как сдать в аренду автомобиль, в чем минусы сдачи авто и что нужно для совершения сделки? Ответы на эти вопросы в материале «Автокода».

Можно ли сдать в аренду автомобиль

Да, можно. Закон не запрещает гражданам сдать в аренду собственность, включая авто. Для этого необязательно иметь статус предпринимателя или самозанятого – сдача авто в аренду доступна и физическим лицам.

Какой автомобиль сдать в аренду

Сдать в аренду можно любую машину. Важно, чтобы она была куплена вами не для коммерческого использования, а для личных нужд.

Кому можно сдать в аренду авто

Сдача авто в аренду возможна:

физлицу, например, если машина понадобилась для поездки на отдых, в другой город или страну, для перевозки людей на свадьбе, похоронах и т. п.;службам такси;каршеринговым фирмам.

Граждане-арендаторы относятся к авто более бережно. Если сдадите машину в такси, где часто меняются водители, износ будет значительным. Автомобиль потеряет в цене, начнет требовать частого ремонта, но длительный наем выгоднее и удобнее.

Выгодно ли сдавать машину в аренду

Цены на услуги проката зависят от марки машины, ее технического состояния, срока аренды и региона. Стоимость дня проката в Москве стартует с 900 рублей. В других регионах цены начинаются от 600 рублей. Минимум в месяц заработаете 30 тыс. рублей, если живете в столице, и 18 тыс. рублей, если живете в другом регионе РФ.

Если будете сдавать авто систематически, придется платить 13% налога в казну государства. С самозанятых берется 4-6% налога. То есть, не будучи самозанятым, вы получите «чистыми» 26 100 рублей в Москве и 15 600 рублей в другом городе страны.

Помимо взноса с дохода, придется платить транспортный налог, обслуживать и ремонтировать авто, потратиться на открытую страховку ОСАГО.

Также вам будут приходить взыскания с камер за проступки арендатора, поскольку авто находится в вашем владении. Чтобы не приходилось обжаловать штрафы, можно прописать в договоре условие, что оплачивать взыскания будет сам арендатор.

Выгодна ли сдача машины в аренду, вы должны решить сами.

Что нужно для сдачи авто в аренду

Чтобы сдать машину в аренду, нужно выполнить три шага:

Оформить неограниченный полис ОСАГО.Найти клиента и проверить его на судимость, розыск и другие проблемы.Заключить договор аренды, подписать акт приема-передачи.

Можно купить страховку каско, чтобы возместить свои убытки в случае ДТП с тотальным ущербом и угона. Но это дорогая страховка, и только вам решать, стоит ли ее приобретать.

Как сдать машину в аренду

Рассмотрим этапы сдачи авто в аренду более подробно.

Этап 1: Оформление страховки

Без ОСАГО нельзя использовать авто на российских дорогах – накажут по ст. 12.37 КоАП на 800 рублей. Поскольку водители будут меняться, нужен расширенный ОСАГО, не ограничивающий количество лиц, допущенных к управлению машиной.

Если будете сдавать авто физическим лицам и брать посуточную оплату, полис придется купить вам. Купить ОСАГО с выгодой до 5 500 рублей можно через наш сервис «Автокод ОСАГО».

Сервис показывает предложения от ведущих страховых фирм – можно выбрать самое выгодное по цене. После оплаты ОСАГО придет на ваш е-мейл и появится в базе РСА.

Если будете сдавать машину таксопарку или другому юридическому лицу, можно оговорить в договоре аренды, что ОСАГО покупает арендатор.

Этап 2: Поиск и проверка арендатора

Чтобы найти потенциального арендатора, нужно сделать хорошие снимки машины, составить и разместить объявление на популярных досках. Просмотрите предложения об аренде машин в вашем городе и пропишите цену услуги.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, прогоните потенциального арендатора через сервис проверки автовладельца от «Автокода». Сервис пробьет клиента по десятку баз и через 5 минут пришлет готовый отчет на е-мейл.

Вы узнаете:

действителен ли паспорт человека;есть ли у него долги по алиментам, кредитам, налогам;не объявлен ли он банкротом;есть ли залог на его имуществе;числится ли он в розыске у МВД и ФСИН;имеются ли открытые арбитражные дела;какой ИНН у клиента.

Если какие-то моменты после проверки насторожат, лучше поискать другого арендатора.

Этап 3: Подписание договора аренды и акта приема-передачи авто

Договор – важный документ, где вы пропишете условия сдачи авто в аренду. Вам понадобится два экземпляра – для вас и арендатора.

В документе необходимо прописать:

номер договора;данные паспортов арендатора и владельца авто;информацию о машине (марка, цвет, госномер, VIN-код, модель, год выпуска и т. д.);условия сдачи авто в аренду;срок аренды;условия платежей;кто будет оплачивать штрафы ГИБДД, транспортный налог, обслуживание и ремонт авто;подписи сторон.

Если будете заключать соглашение об аренде с юридическим лицом, компания должна поставить свою печать.

Ниже вы можете скачать бланк и образец договора аренды авто.

Помимо договора, нужно составить акт приема-передачи в двух экземплярах. Ниже прилагаем для скачивания бланк и образец этого документа.

Сдача авто в аренду: подводные камни

Перед сдачей машины в аренду нужно учесть все риски.

Вы можете столкнуться со следующими нюансами:

Если сдадите авто таксопарку, заработаете больше, но машина через два года существенно потеряет в цене и износится.Если будете сдавать авто физическому лицу, нужно быть аккуратным. Потенциальным арендатором может оказаться мошенник, который заберет машину по поддельным документам, и больше вы ее не увидите. Поэтому тщательно проверяйте клиентов до совершения сделки.Физические лица могут сдавать в прокат машины, но придется платить 13% налога с дохода. Если решите сдавать авто систематически, рекомендуем оформить статус самозанятого.Перед тем, как сдавать авто, сопоставьте расходы на налоги, обслуживание, страховку, штрафы с возможным доходом. Может оказаться, что сделка вам вовсе не выгодна.

Хорошо подумайте, прежде чем отдавать свою «ласточку» в чужие руки.