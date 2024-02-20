Водителям объяснили, от чего зависит оплата транспортного налога

По закону неиспользование транспортного средства не избавляет от необходимости уплаты налога, так как это зависит от регистрации машины, а не от того, используется она или нет. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, плательщиками транспортного налога признаются как физические лица, так и организации, на которых зарегистрированы транспортные средства. При этом не имеет значения, «на ходу» машина или нет.

«То есть обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства, а не от фактического его использования» - пояснил член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству.

Для того, чтобы перестать платить налог, необходимо снять машину с учета в ГИБДД, представив акт об утилизации. Его можно получить как в обычном пункте приема металла, либо в специальном пункте утилизации, пояснил парламентарий.

«Никогда не предоставляйте в ГИБДД липовый акт об утилизации, все должно быть официально. На утилизацию в 2024 году можно подать в связи с полным уничтожением транспортного средства», - подчеркнул Алексей Говырин.

Снять автомобиль с учета можно и в случае утраты. Например, если транспортное средство утонуло или было разобрано на запчасти. В любом случае с учета машину нужно снимать, заметил депутат Госдумы.

«Иначе если ваша организация коммерческая, то вы так и будете просто платить налоги, чтобы оставаться добросовестным налогоплательщиком, а если организация некоммерческая или с госучастием, то у органов финконтроля осуществление налоговых платежей за неиспользуемое имущество, скорее всего, вызовет претензии как неэффективное расходование средств», - пояснил Говырин.

Ранее в России действовала программа утилизации старых машин. Она была запущена в 2010 году и распространена на 2011-й. Программу перезапустили в 2014-2015 годах. В рамках программы владельцы старых авто могли получить скидку в 50 тысяч рублей при покупке легкового авто и до 350 тысяч на приобретение грузовика.