Перечислены самые ненадежные электрические кроссоверы

Британское издание What Car? спросило владельцев «батарейных» машин о проблемах, с которыми они сталкивались за последние два года, а также цене и длительности ремонта. В исследовании приняли участие 21 тысяча человек. Они поделились впечатлениями о 178 электрических кроссоверах возрастом до пяти лет. Наиболее проблемным в итоге был признан Vauxhall (Opel) Mokka Electric, а самым надежным — Ford Mustang Mach-E.

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Звание самого ненадежного электрокроссовера получил Vauxhall Mokka Electric, он же Opel за пределами Великобритании. За два года владения 40 процентов его хозяев столкнулись с проблемами с батареей, 27 процентов пожаловались на медиасистему, по 13 процентов — на мотор, электрику и рулевое управление.

За Mokka последовал Jaguar I-Pace, о неприятностях с которым сообщили 42 процента владельцев. Ремонт в большинстве случаев (58 процентов) занимал больше недели, а 35 процентов машин при этом оказывались не на ходу.

На третьем месте расположился большой электровнедорожник Audi Q8 e-tron, доставивший неприятности 40 процентам владельцев. В 25 процентах случаев вылезали дефекты электрики, в 15 процентах — мультимедийной системы. Треть хозяев ждала окончания ремонта более недели.

Самым надежным электрическим SUV оказался Ford Mustang Mach-E: на него не пожаловался никто. Чуть уступил ему BMW iX3, единственное проблемное место которого — информационно-развлекательная система. Замыкает тройку Tesla Model Y, 12 процентов владельцев которого обнаружили неисправности электрики и медиасистемы.