Эксперт перечислил опасные течи под капотом автомобиля

«Лужи под авто становятся неприятным сюрпризом для водителя. К примеру, жидкость ГУР полностью вытечет при работе двигателя за две минуты, далее насос будет работать «на сухую» и выйдет из строя. А стоит он недешево. При прорыве шланга системы охлаждения жидкость выльется примерно минут за пять. Далее при работающем моторе начнется перегрев двигателя, что приведет к капремонту агрегата», — сказал автоэксперт.