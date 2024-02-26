Пять особенностей, которыми удивил Chery Tiggo 8 Pro Max

Полный привод для большого кроссовера, казалось бы, обязательный атрибут. Тем не менее, флагманские "восьмерки" от Chery в исполнении 4х4 и, соответственно, со словом Max в названии пришли на наш рынок только в апреле 2022 года, до этого с марта 2021 года покупатели довольствовались моноприводными Tiggo 8 Pro. Чем интересен полноприводный SUV, набирающий популярность? Давайте разберемся.

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Знаки отличия

В экстерьере Tiggo 8 Pro Maх отличается от переднеприводной версии Tiggo 8 Pro более массивной решеткой радиатора с динамичным рисунком, переоформленной нижней частью переднего бампера, прорисовкой адаптивной передней оптики и матричных фонарей, а также четырьмя патрубками выхлопа, намекающими на мощный силовой агрегат.

В салоне уникального даже больше. Передняя панель с дуэтом парящих 12,3-дюймовых экранов, а также 8-дюймовая сенсорная панель климата выполнены по премиум-канонам. Причем "приборка" состыкована с центральным тачскрином - этот кластер по-модному изогнут. Кстати, ни один из дисплеев не бликует на солнце, а разрешение в сравнении с виртуальными аналогами Tiggo 8 Pro улучшено.

Презентабельные и тактильно приятные элементы семиместного салона - еще одна "фишка" "полноприводника". Водительское сиденье с "авиационными" подголовниками имеет вентиляцию, регулировку по 10 направлениям и память. Подушки передних кресел стали длиннее, а в топ-версии Ultimate имеется еще и кресло переднего пассажира с оттоманкой и функцией массажа.

Два креслица третьего ряда зарезервированы все же для детей. Но сиденья вместительного второго ряда можно подать вперед, и в машине тогда смогут нормально разместиться также и семеро взрослых. А еще на третьем ряду здесь добавлена регулировка обдува. Жаль только, что, как и у остальных "восьмерок", у сидений подогреваются только подушки, но не спинки - негоже для флагмана.

Преимущества агрегатной связки

Моторы и трансмиссии представителям "восьмого" семейства "выдаются" "по старшинству". Если Tiggo 8 полагается на 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., работающий в паре с "сухим" 6 ступенчатым "роботом", то у моноприводной версии Pro под капотом - 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л.с., агрегатированный с "мокрым", читай - более ресурсным - 7 ступенчатым "преселективом".

Наконец, Pro Max выделен уже 2- литровый турбодвигатель на 197 л.с. и "робот" с двумя сцеплениями. При этом нужно понимать, что мотор Tiggo 8 Pro Maх - это дефорсированный вариант агрегата, знакомого по премиальному Exeed VX. В сравнении с последним здесь на 50 "лошадок" меньше, зато можно без проблем лить 92-ой бензин, неприемлемый для VX. К тому же - намекают дилеры - перепрошивка может вернуть полсотни сил и уравнять Tiggo 8 Pro Maх и Exeed VX по мощности.

Как бы то ни было, прыти даже 197 л.с. испытуемому хватает за глаза. Автомобиль очень живо разгоняется, паспортные 8,4 с, отмеренные на разгон до "сотни" соответствуют реальному положению вещей. К тому же, 7-ступенчатый преселективный "робот" работает шустро и без рывков, а на турбояму, которая, чего греха таить, присуща Tiggo 8 Pro с малообъемным турбомотором, здесь нет и намека.

Богатое оснащение

Из оснащения, достойного флагмана, выделим, прежде всего, водительские ассистенты, заточенные на безопасность. В активе Tiggo 8 Pro Maх - адаптивный "круиз", который, впрочем, работает задумчиво, системы удержания в полосе и контроля слепых зон (здесь - без нареканий), предупреждения об опасности столкновения и многое другое.

Премиальная аудиосистема с 8 динамиками от Sony звучит громко и объемно. Атмосферную подсветку с палитрой из семи оттенков можно синхронизировать с работой аудиосистемы. Клавиши руля управляют телефонными звонками, адаптивным круиз-контролем и рядом медиафункций. Со смартфона через приложение Chery Connect можно заводить двигатель, отслеживать геолокацию, управлять различными системами. Встроенный видеорегистратор - еще один приятный бонус.

"Зимний пакет" обширен - подогреваются боковые зеркала, передние и задние стекла, сиденья первого и второго рядов, руль и форсунки стеклоомывателя. Трудно переоценить и дистанционный запуск двигателя. И, кстати, кнопкой на брелоке активируется также и двухзонный климат, который будет нагревать или охлаждать салон в зависимости от сезона.

Кроме того, появился проекционный дисплей, а система кругового обзора, в отличие от младших моделей и модификаций, здесь аж на 540 градусов. Дополнительный ракурс - так называемый "прозрачный капот" - дорожный рельеф из подкапотного пространства.

Наконец, багажный отсек, объем которого в семиместном исполнении увеличивается со 193 л аж до 2101 литров (если сложить кресла двух задних рядов) - еще одно важное преимущество, как и то, что пятая дверь оснащена сервоприводом и имеет функцию открывания без помощи рук.

Город - предпочтительная среда обитания

На асфальте Tiggo 8 Pro Maх хорошо рулится, уверенно держит траекторию на скоростной прямой и в виражах, причем подвеска не допускает сильной раскачки при маневрировании. Придраться можно разве что к настройкам рулевого управления. Усилие на ободе не зависит от выбранного режима движения, а информативности на виражах не хватает.

Подвеска Tiggo 8 Pro Maх в целом хорошо адаптирована к российским условиям эксплуатации. Однако этот автомобиль, как ни крути, в большей степени городской. Ходовая неплохо справляется с дорожными неровностями, но она короткоходная, и мчать по проселку, особенно когда салон заполнен под завязку, не стоит - амортизаторы могут срабатывать на отбой.

Тем не менее, на бездорожье Tiggo 8 Pro Maх далеко не беспомощен. Подключаемый полный привод на основе муфты BorgWarner, система стабилизации, имитирующая межколесные блокировки и система выбора режимов движения с алгоритмами "Грунт", "Снег" и "4×4" - хорошее подспорье на скользких и рыхлых поверхностях. При необходимости электроника обеспечивает передачу до 50% тяги на заднюю ось.

Кроссовер также умеет справляться с диагональным вывешиванием. С другой стороны, дорожный просвет 190 мм и внушительные кузовные свесы затрудняют езду по "пересеченке", тем более что ходы подвесок, повторимся, маловаты. Для тех, кто планирует эксплуатировать машину на проселке установка защиты двигателя у дилера - обязательна.

Дорогая история