Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем Nio, представляется неэффективной в российских условиях, заявил автоэксперт Максим Кадаков. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, отечественные автогиганты не ставят на машины активную подвеску и не планируют ставить в ближайшей перспективе.

Эксперт отметил, что функция сбрасывания снега позволит удалять только рыхлый, свежий снег. Слежавшийся так и останется на автомобиле.