Автоэксперт: функция стряхивания снега на машинах неэффективна в условиях РФ
Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем Nio, представляется неэффективной в российских условиях, заявил автоэксперт Максим Кадаков. Об этом пишет РИА «Новости».
По его мнению, отечественные автогиганты не ставят на машины активную подвеску и не планируют ставить в ближайшей перспективе.
Эксперт отметил, что функция сбрасывания снега позволит удалять только рыхлый, свежий снег. Слежавшийся так и останется на автомобиле.
Ранее в пресс-службе компании NIO сообщили, что процесс стряхивания осуществляется при помощи интеллектуальной системы вибрирующего шасси, установленной на электрокарах марки ET9. Автомобиль раскачивается из стороны в сторону и снег падает с него.
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