В каких случаях страховщик может объявить попавшее в аварию авто погибшим

Даже добровольная страховка по каско не всегда может защитить автовладельца от лишних переплат за аварию, в которой пострадал именно его автомобиль. Одному автовладельцу пришлось дойти до Верховного суда, чтобы доказать, что ему насчитали немного не то. На доказательства ушло более трех лет. Однако история остается актуальной для всех застрахованных собственников машин, поскольку цены на запчасти у нас до сих пор нестабильны. И, возможно, им придется столкнуться с неожиданными для себя условиями страховых выплат.

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Итак, что произошло? Автомобиль, застрахованный по каско, попал в аварию. У него были повреждены крыло, бампер и фара. Но страховщик посчитал, что автомобиль потерпел конструктивную гибель. Конструктивная же гибель - это когда оплачивать ремонт, по мнению страховщика, не имеет смысла, поскольку сумма такого ремонта превышает 70 процентов от общей суммы страхования.

Это, кстати, обычная история. Такое условие прописывается во всех договорах каско. Причем именно в 2020-2021 годах практика признания машины уничтоженной получила особо широкое распространение. И тому есть объяснение. Дело в том, что именно в те годы стоимость автомобилей, а также их запчастей выросла в разы в связи с резким ростом курса валют, санкциями, изменениями и удорожанием логистической составляющей. Кроме того, дефицит автомобилей на рынке сохранился до сих пор, но при этом растут пошлины, а поэтому и разница между страховой суммой и стоимостью автомобилей будет продолжать увеличиваться. То есть, если автовладелец не успел вовремя изменить сумму договора по каско на ту, которая соответствует хотя бы примерной стоимости машины сейчас, он попадает в такую ситуацию.

Конструктивная гибель автомобиля признается в том случае, если стоимость его ремонта превышает 70 процентов от суммы страхования

Да, дело оказалось именно в разнице между максимальной страховой суммой и суммой ремонта автомобиля. Машина была застрахована всего лишь на 612 тысяч рублей. Страховщик и сервис, в который был отправлен автомобиль, оценили ремонт в 526 тысяч рублей. А это превышает 70 процентов от обеспечения страховки. Поэтому пострадавшей было предложено два варианта: либо получить всю сумму целиком, но при этом автомобиль передается страховщику в качестве годных остатков. Либо получить деньги за вычетом стоимости этих годных остатков, и делать с машиной все что угодно. Очевидно, что автовладелицу не устроило ни то ни другое. Ведь в первом случае она лишалась автомобиля, а денег, полученных от страховщика, хватило бы только на колеса для нового. Во втором - ей возвращали неотремонтированную машину и деньги, которых на ее ремонт явно не хватало.

А что же в этом случае получает страховщик, и зачем ему так надо признать машину уничтоженной, при столь небольших повреждениях?

А он получает машину. Дело в том, что при такой разнице в стоимости ремонта и стоимости самого транспортного средства возникают огромные возможности для извлечения прибыли. Заплатив немного по страховке, машину можно восстановить, а затем продать на аукционе. Но уже совсем за другие деньги. Что такое побитое крыло и разбитая фара по сравнению c автомобилем, у которого в целости и сохранности все остальные детали?

Однако автовладелица не просто не пошла на сделку со страховой компанией, она еще и выдвинула иск. Для начала она подала жалобу страховщику, который ее попросту отверг. Затем, как положено, она предъявила претензии финансовому уполномоченному. А тот назначил свою экспертизу.

И тут есть несколько тонкостей. Дело в том, что страховщик определял стоимость годных убытков, то есть того, что осталось от машины, согласно данным аукциона побитых машин. А финуполномоченный назначил экспертизу, которая посчитала, что в данном случае стоимость этих останков надо определять расчетным методом.

В итоге финуполномоченный потребовал от страховой компании доплатить даме еще почти 180 тысяч рублей.

Но страховая с этим не согласилась и пошла в суд. Примечательно, что все суды страховщика поддержали, пока дело не дошло до Верховного суда. А тот посчитал, что при определении стоимости годных остатков на основании торгов суды должны были определить и установить правомерность использования подобного метода, а также правильность его реализации и вообще законность. Но суды это условие проигнорировали. Стоимость годных остатков определила страховая компания на основании проведенных торгов. Но это не говорит о том, что торги были проведены в соответствии с законодательством, и их итог - верная сумма. Суды должны были проверить расчеты. А если у них не хватает для этого компетенции - назначить судебную экспертизу. Но ни апелляционный, ни кассационный суды этого не сделали. Поэтому ВС вернул дело в апелляционный суд.

И тут апелляционный суд вдруг обнаружил, что, согласно требованиям закона, при установлении стоимости остатков машины необходимо, чтобы на аукционе было не менее трех подобных автомобилей со схожими повреждениями. А если их нет, то следует использовать расчет. Финуполномоченный воспользоваться именно расчетом. А страховщик не смог подтвердить свои требования. Поэтому новый апелляционный суд встал на сторону финуполномоченного, а также пострадавшей в этом ДТП.