Обзор Toyota Highlander III (XU50): остерегайтесь утопленников и не влезайте в электрику

Если чувства, которые россияне испытывают к седану Toyota Camry, – это любовь, то получается, что эмоции в отношении кроссовера Highlander – настоящая страсть. Ведь это полноразмерный кроссовер, который выпускался в том числе с полным приводом и в трехрядных модификациях, а в его основе лежит любимая тысячами Camry 3,5. Значит ли это, что сочетание получилось безупречным и заслуживающим обожания? Пора это выяснить. В первой части материала мы разберемся с тем, какие сюрпризы с кузовом, салоном и электрикой могут поджидать покупателя модели, первым экземплярам которой уже стукнуло десять лет, а во второй перейдем к моторам и коробкам передач.

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Техника

В пресс-релизах любят писать, что третье поколение Toyota Highlander основано на платформе Lexus RX, и в общем-то это правда. Но RX четвертого поколения в свою очередь базируется на платформе, позамствовавшей у Camry XV50 многие решения по электронике и внутренним компонентам. Из кардинальных отличий от седана тут подвеска: сзади полноценная многорычажка, а не МакФерсон. Ну и, конечно, габариты и силовая структура кузова существенно отличаются. Но с точки зрения эксплуатации и обслуживания большой Highlander больше всего напоминает именно Camry. Если говорить техническим языком, то перед нами машина с пятидверным кузовом универсал в вариантах на 5, 7 или 8 мест. Длина базы при этом не меняется, только конфигурация салона.

Колеса.ру

Кузов цельностальной, расположение силового агрегата поперечное, рядно-линейное. Базовый привод – передний, а опционный полный привод для машин с двигателем 3,5 реализован с помощью угловой передачи и электрогидравлической муфты на задней оси. Коробки передач до рестайлинга только автоматические, 6-ступенчатые. После рестайлинга 2015 года моторную линейку расширили, добавив мотор 2,0 с турбонаддувом мощностью 220 л.с. для ряда рынков. С конца 2016 года у версий с двигателем 3,5 без гибридного привода появилась 8-ступенчатая АКП. На рынках Азии и Австралии машина носила имя Kluger.

Хронология

Весной 2013 года на Нью-Йоркском автосалоне представлено третье поколение Highlander. Двигателей предложено два: V6 объемом 3,5 л и мощностью 273 л.с (2GR-FE), а также рядная «четверка» 2,7 л на 188 л.с (1AR-FE). Коробка передач – исключительно 6-ступенчатый гидромеханический автомат. Привод передний или полный для версий 3,5 и только передний для 2,7. Салон – на 5, 7 или 8 мест. Доступна гибридная версия с суммарной отдачей 310 л.с., в основе которой лежит двигатель 3,5 с циклом Аткинсона, выдающий 248 л.с. (2GR-FXE).

Декабрь 2013 года: начало производства и продаж машин в США.

Весна 2015 года. Машины 2016 модельного года для Европы получили новый мотор 2,0 с турбонаддувом мощностью 220 л.с (8AR-FTS) в сочетании с передним и полным приводом. Полный привод стал доступен и с двигателем 2,7.

Март 2016 года. На Нью-Йоркском автосалоне представлен рестайлинг модели. Помимо изменений внешности и комплектаций обновлен мотор 3,5, теперь это версия с непосредственным впрыском и мощностью 299 л.с .(2GR-FKS), в сочетании с которым идет и новая 8-ступенчатая АКП.

Декабрь 2019 года. Выпуск третьего поколения Highlander свернут.

КузовВнешние панели

Как ни странно, внешние следы коррозии на Highlander встречаются даже чуть реже, чем на Lexus тех же лет. Кажется, в США не очень экономят на покраске и подготовке металла. Даже на традиционно проблемных у Toyota машинах белого цвета видимой ржавчины обычно нет. Основная беда – сколы на наружных панелях, да еще мелкие вмятины из-за небольшой толщины металла. Много кратеров в краске обычно на передней кромке капота и переднем бампере. На боковых панелях сколы тоже не редкость. У трассовых машин помимо передней кромки капота страдает и передняя кромка крыши, но опять же пока у большинства машин коррозии там нет. Задняя дверь держится молодцом, а протертая краска в проемах дверей, что встречается часто, тоже пока не приводит к появлению ржавчины.

Арки полностью прикрыты пластиком, причем он зафиксирован «железобетонно», грязь под него не попадает, натертостей нет. Низы дверей и пороги тоже надежно прикрыты снаружи. Неприятно, что хромовое покрытие на машинах возрастом лет от пяти уже имеет много мелких точек и помутнений, но в наших условиях это почти неизбежность. На светлых машинах неопрятно выглядят родные датчики парктроников: из них постоянно сочится грязь, но на работоспособности она не сказывается, это просто особенности аэродинамики.

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Снизу

Осмотр снизу очень желателен, даже если машина внешне выглядит идеально. Уже на трехлетках неприятные следы коррозии встречаются на крепежных элементах, хомутах, подрамниках и распорках кузова. При этом само днище прикрыто от повреждений пластиковыми пыльниками: они крепятся не к самому днищу, а на длинных кронштейнах. В итоге лонжероны и панели пола мало загрязняются и хорошо продуваются – пока пластик цел, конечно. Проблемными местами являются в основном места сварки кронштейнов и порогов, нижние заглушки порогов и поддомкратники. В задней части кузова, начиная от поперечного усилителя пола заднего ряда, встречается и поверхностная ржавчина. Пока неглубокая, но на кронштейнах крепления продольного рычага задней подвески ее уже обычно много, да и над топливным баком она тоже присутствует, как и на днище багажника, над запаской.

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В целом во всем этом нет ничего страшного, но многие владельцы любят замазывать следы ржавчины битумной мастикой, причем некоторые машины приходят «подмазанными» из США. И что там, под слоем черного битума, сказать сложно. Обычно он отваливается кусками вместе с металлом при попытке его зачистить. А еще, если говорить про американское происхождение, среди ввозимых экземпляров попадаются битые автомобили и «утопленники». В случае с Highlander достаточно типовые истории – это мелкое подтопление, когда в лонжеронах днища была вода и грязь. А для битых машин это удар передним подрамником – он тут мягкий и расположен низко. В результате кузов внешне будет в идеальном состоянии, хотя удар подрамником спровоцирует срабатывание подушек безопасности. Перегонщики отлично знают, что это лакомый вариант: внешний осмотр покажет, что машина в родной краске, и только замятые места крепления подрамника намекнут на то, что все не так просто. Так что проверяйте историю машин из-за океана, благо Carfax еще доступен.

Оборудование кузова

Мягкие стекла и выгорающие линзы фар у машин с обычным галогеном и ксеноном – это, по сути, все объективные претензии, которые высказывают владельцы. Соответственно, у машин со светодиодными линзами ближнего света проблем на одну меньше. Жаль, они редко встречаются. Отказы блоков стеклоподъемников и подмерзающие замки, люфт трапеции дворников у Highlander ранних выпусков тоже можно отнести к типовым нареканиям, но все они не массовые и ситуативные, зависящие от особенностей эксплуатации.

Колеса.ру

Впрочем, качество качеством, но от особенностей никуда не деться. Так, сетка в бампер почти обязательна – радиатор кондиционера заминается камушками и не дает проходить воздуху. Ну и загрязнения между радиаторами кондиционера и двигателя сильные. Стоит привыкнуть к регулярной промывке пакета радиаторов, особенно у наддувной версии. Тяжелый капот стоит захлопывать, бросая с небольшой высоты – мягкий металл легко помять, пытаясь закрыть капот, надавливая на него. В салонный фильтр летит крупный мусор – аэродинамика просто «отличная». Люк в крыше мало того что поскрипывает, так еще и его шторку регулярно перекашивает, поскольку она оснащена ручным приводом. А после сильных дождей прислушивайтесь, не плещется ли в дверях вода, поскольку сливы иногда забиваются.

Шумоизоляция у Highlander очень посредственная, что заставляет владельцев обращаться в сервисы по установке «шумки». После их работы качество сборки салона нередко уже далеко не императорское – хорошо, если шурупов в панели не загонят.

Колеса.ру

Слабоваты ограничители дверей, но перебрать их – не проблема. Замки на возрастных машинах постукивают. Особенно это заметно как раз в случае, если сделана дополнительная шумоизоляция. Но для замков есть накладки на скобы, с ними стук становится глухим и неприметным. Из внешних проблемных аксессуаров можно отметить брызговики – это буквально расходник. Они жесткие и легко ломаются просто при попытке забраться на бордюр. Впрочем, машина вообще не про бездорожье – легко сломать и пластик на днище, и бамперы, ведь свесы тут вполне «минивэнные». Красивый пластик на колесных арках отлично защищает их от сколов, но требует очень аккуратной установки и исправного крепежа.

Салон

На третьем поколении Highlander салон наконец-то перестал быть серым и невразумительным. У него отличный вид – жаль только, что применили слишком мягкие элементы дверных карт и центрального бокса, поэтому они рано изнашиваются при частом контакте. Да и кнопки климат-контроля и мультимедийных систем пачкаются и затираются довольно быстро.

По износостойкости руля и сидений серьезных отличий от других машин Toyota нет. При пробеге в 200 тысяч километров неопытный покупатель легко подумает, что машина новая – для этого достаточно чистки. Опытный усмотрит изменение фактуры руля и подмятые боковины и вытертые швы, но и это при условии, что для наведения красоты не применяли более серьезную «химию». Поэтому ориентироваться на состояние салона для оценки пробега стоит осторожно. А корректируют показания одометра частенько: с 300 тысяч смотать до красивых «почти ста» – это за милую душу, ведь электроника у Toyota достаточно беззубая.

Климатика хороша во всем, кроме двух моментов. Вентилятор салона склонен к подвыванию даже при малых пробегах, ну и трубки на задний отопитель текут, вызывая проблемы с перегревом мотора в холода. Поэтому нужно почаще проверять их состояние. Блок управления климатикой не очень надежен, но чинится легко, а заслонки особых хлопот не доставляют.

Электрика

Электроника не подводит даже на возрастных машинах. Максимум – подглючивают кнопки стеклоподъемников или подрулевые переключатели. Иногда случаются отказы электромоторов основного радиатора. Но есть два момента, о которых стоит сказать. Во-первых, много проблем вызывают сигнализации и иммобилайзеры. Ставят их по-разному, и очень много сбоев по электрике вызвано каскадами сигналок, которые попросту плохо установлены. Ну а в-вторых, попытки улучшать мультимедийные системы тоже приносят определенный процент отказов. Оригинальные системы тут довольно простые (кстати, от Lexus RX тут ничего не подходит, а вот от Camry – вполне), так что владельцы часто ставят различные неоригинальные решения чтобы получить хотя бы достойную навигацию, не говоря уже о качестве звука и видео. Так что если при осмотре вы видите неоригинальную «голову», то проверьте всю проводку салона с особой тщательностью. Оригинальная не особенно дорого выглядит, но продумана хорошо, а вот пара толстых аудиокабелей в дверных гофрах может кардинально снизить ресурс проводки. Как и нештатные усилители, и «колхозинг» дверных карт для установки акустики.

Промежуточный итог