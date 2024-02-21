Сколько реально стоят новые «Москвичи» у дилеров

В дилерских салонах появились автомобили «Москвич 3» со скидкой, позволяющей купить их дешевле розничной цены.

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Автомобиль «Москвич 3» на официальном сайте в комплектации «Стандарт» предлагается покупателям от 2 285 000 рублей, при этом аналогичная комплектация в ряде дилерских центров доступна от 2 100 000 рублей.

Комплектация «Стандарт» оснащается 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 136 лошадиных сил, который работает в сочетании с передним приводом. В качестве систем безопасности кроссовер оснащается: антиблокировочной системой (ABS), системой распределения тормозного усилия (EBD), автоматической блокировкой дверей, автоматическим отпиранием дверей при ДТП, антипробуксовочной системой (TCS), боковыми шторками безопасности, системой курсовой стабилизации (ESP), системой контроля слепых зон (BSW) и рядом других функций.

Кроме автомобиля «Москвич 3», российский концерн предлагает для покупателей и ряд других моделей: «Москвич 3е» и «Москвич 6».

Напомним, что бренд «Москвич» было решено возродить спустя 20 лет на фоне ушедших с российского рынка представителей зарубежного автопрома. Автомобили «Москвич» должны были восполнить образовавшийся дефицит легковых автомобилей на российском рынке.

Первым автомобилем марки, после ее возрождения, стал кроссовер «Москвич 3». Официальной датой серийного производства называется 23 ноября 2022 года, старт продаж был объявлен 26 декабря, через месяц. Автомобиль сконструирован на китайской платформе JAC JS4 и внешне напоминает автомобили марки JAC.