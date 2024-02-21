Изучаем самые быстрые автомобили 90-х

Мы продолжаем изучать самые быстрые машины каждого десятилетия. Позади шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые. На очереди культовые девяностые — эпоха, когда в Европе появились гиперкары, а в Америке начался автомобильный ренессанс. Во всяком случае, в дизайне. Возможно, вы уже догадались, какой автомобиль оказался самым быстрым, но среди шести остальных вас точно ждут сюрпризы...

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Разумеется, в нашей подборке — лишь часть удивительно быстрых машин, которые появились в девяностых. Но цель этой серии материалов — не составить рейтинг заводских характеристик, а ранжировать машины по данным реальных независимых замеров. Для этого мы в очередной раз обращаемся к архивам американского журнала Car and Driver. Предыдущие публикации освещали шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы. Ну а мы мчим дальше.

Porsche 911 Turbo (1994 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 4,0 секунды

Ранний 911 Turbo (внутризаводская маркировка 930) не случайно прозвали «Вдоводелом» — он считается настоящим психопатом-убийцей со специфичной управляемостью и большим турболагом. Следующий Turbo (964) тоже не прочь отведать человечины, но делает это с изяществом доктора Лектера в исполнении Мадса Миккельсена и, скажем так, в меньшей степени поддается на провокации.

У компании не хватало времени на доводку нового двигателя, поэтому на первых порах свежий «Турбо» перебивался доработанным 3,3-литровым «оппозитом» (320 л.с.) от своего сурового предка. «Шестерка» M64 объемом 3,6 литра появилась в рамках модернизации 1993 года. Она сильнее (360 л.с.) и вдобавок эластичнее — подросший до 520 Нм крутящий момент достигается при 4200 об/мин.

Porsche

Porsche

Porsche

Car and Driver: «Настоящая новость заключается в том, что новый, более мощный Porsche легче и предсказуемее при агрессивном вождении, чем любой из недавних 911 Turbo. Больше не нужно заканчивать «оппозитную» академию Ханса Штука, чтобы раскрыть весь потрясающий потенциал. Как же удалось сделать так, чтобы на всех этих дополнительных лошадиных силах было столь легко ездить? Вот как: заполнить ранее резкую кривую линию на низких оборотах крутящим моментом. Как следует из названия (теперь на крышке двигателя нанесен хромированный ретро-скрипт), прибавка в 41 л.с. и 71 Нм достигнута в первую очередь заменой прошлогоднего 3,3-литрового мотора на новый объемом 3,6 литра, известный по безнаддувным Carrera с 1989 года. «Турбо» и «Каррера» теперь имеют общий коленвал, шатуны, картер и цилиндры. Новые поршни и распредвалы обеспечивают степень сжатия 7,5:1».

Dodge Viper GTS (1998 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,9 секунды

Легендарная «гадюка» (так с английского переводится Viper) засветилась в хит-параде Car and Driverаж пять раз! Похоже, наши коллеги старались брать ее на тест при любом удобном случае, чтобы от души кайфануть. Особенно от купе GTS. Во-первых, это красиво. Безумно красиво. До дрожи, до одури. Во-вторых, цивилизованно с поправкой на тонкости семейства.

Напомним, что ранний Viper с кузовом родстер заставлял водителя ощутить себя буквально берсерком в медвежьей шкуре. Антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности, нормальные, а не виниловые окна, полноценная складная крыша, а не брезентовая нашлепка, кондиционер — все это отсутствовало. Да и к чему атрибуты рафинированного городского неженки, когда под длиннющим капотом глухо сопит V10 объемом восемь литров, а спартанский интерьер обещает гоночный опыт?

Лишь с годами реинкарнация культовой Shelby Cobra — да-да, «Вайпер» задуман именно таким — постепенно становилась адекватнее с точки зрения оснащения. В 1996-м вышла вторая версия родстера и заодно 456-сильный GTS с жесткой фиксированной крышей и подушками безопасности.

Car and Driver: «Рулевое управление Viper довольно линейное, но чрезвычайно отзывчивое. Суперкар развивает боковую перегрузку в 0,90 g всего при четверти оборота руля… Viper GTS самый быстрый на треке со средней скоростью 150 км/ч не только благодаря отдаче. В каждом из трех проанализированных нами поворотов он входил в тройку лучших по значению боковых перегрузок. Ощущался зверским на Нельсон-Леджесе с кажущимися бездонными запасами мощности, тормозов и сцепления с дорогой… В прошлом году Dodge вывел купе Viper GTS как «туристический» вариант родстера. Не дайте ввести себя в заблуждение. Это дерзкий, брутальный спортивный автомобиль до мозга костей, с самой пикантной управляемостью по эту сторону болида Indy Reynard».

Mosler Raptor (1996 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,9 секунды

Знаем, о чем вы подумали — в чьем воспаленном сознании родилось это страшилище? Кто впал в столь тяжкий грех? Не спешите хейтить карликовую фирму Mosler Automotive, которая отправилась в Вальгаллу в 2013 году. Ею двигали исключительно лучшие побуждения. И, кроме того, Consulier GTP, предшественник «Раптора» был еще более отталкивающим. Но за маской уродца скрывались интересные и даже неожиданные решения — 2,2-литровая «турбочетверка» Chrysler и кузов из карбона и кевлара.

Mosler

К началу девяностых Consulier Industries выделила свое автоподразделение под именем Mosler Automotive и представила суперкупе Intruder. На сей раз с 5,7-литровым V8 LT1 от Chevrolet Corvette C4. Raptor — его дальнейшее развитие. У него 453-сильный «смолл-блок» объемом 6,3 литра от тюнеров Lingenfelter и клиновидное лобовое стекло а-ля стратегический самолет-разведчик Lockheed SR-71 Blackbird.

Car and Driver: «Mosler Raptor многообещающий: мощность захватывает дух, и он может ловко скруглять повороты — по крайней мере, сглаживать их. Но короткая поездка вызывает вопросы. Что за упрямый рычаг коробки передач и шизофреническая педаль газа? Почему интерьер такой «сырой»? Почему двери не подходят? Что за минивэновский руль?… Мы переключились на вторую передачу и не касались акселератора, а машина волшебным образом продолжала набирать скорость вплоть до 2000 об/мин, словно у нее какой-то врожденный круиз-контроль. Главный редактор сообщил: «В пробке нужно быть начеку, чтобы не врезаться в едущий впереди транспорт». Складывается впечатление, что в электронный управляющий блок залит софт, который говорит: «Я не заглохну!»… Прочие автомобили, столь же быстрые, как Raptor, находятся в другой лиге по качеству и комфорту».

Ferrari F50 (1997 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,8 секунды

Когда-то среднемоторный F50 критиковали за недостаточно высокую скорость в сравнении с Ferrari F40 и своеобразную внешность. Прошли годы, страсти поутихли… Сейчас суперкар кажется идеальным и всемогущим. Сомневающимся эстетам рекомендуем посмотреть выпуск японского шоу Best Motoring, где он на пару с F40 уничтожает на треке конкурентов. За рулем сидят профессиональные пилоты, так что все по-честному.

«Пятидесятый» задуман бескомпромиссной машиной без страха и упрека, фактически «формулой» для дорог общего пользования. Конструкция по спортивно-гоночным заветам — бальзам для души и глаз. Двигатель V12 (519 л.с.) объемом 4,7 литра создан на основе 3,5-литрового агрегата от болида Ferrari 641, состыкован с карбоновым монококом и включен в состав силовой структуры вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач. Подвески типа push-rod. Минималистичный салон лишен даже намека на комфорт. Более того, не предусмотрена ABS, усилитель руля и тормозов. Только чистые незамутненные ощущения, только хардкор!

Ferrari

Ferrari

Car and Driver: «Вам следует знать о Ferrari F50 две вещи. Во-первых, никто из известных нам людей во всем мире не измерял его динамику. Во-вторых, не имеет значения, богаче ли вы Теда и Джейн; вы не можете купить его… Если и существовал какой-то заговор в стиле Оливера Стоуна, дабы помешать нам провести замеры, никто не объяснил его цель. Единственная когда-либо выдвинутая теория, по крайней мере для публикации, исходила от дилера на условиях анонимности. «Поймите, у Ferrari большое эго», — сказал он. «И F50, вероятно, не такой быстрый, как F40. Я уверен, что они предпочли бы это замалчивать»… Максимальная скорость F50 — 312 км/ч — на 5 км/ч ниже, чем у F40. И на 13 км/ч не дотягивает до заявленной заводом… Компьютер выдает удивительные цифры: разгон до 97 км/ч за 3,8 секунды. Четверть мили за 12,1 секунды и 198 км/ч на финише… Эти результаты по сути идентичны F40, чьи два турбонагнетателя затрудняли старт».

Vector W8 Twin Turbo (1991 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,8 секунды

Соединенные Штаты давно одержимы идеей создания флагманского суперкара. За последние несколько десятилетий им удалось осуществить задуманное — Saleen S7 Twin Turbo, Hennessey Venom GT и SSC Tuatara не дадут соврать. Прелюдией к этому празднику жизни был футуристический среднемоторный W8 от Vector Aeromotive Corporation.

Vector

Не обращайте внимание на название модели. Это просто маркировка, а не намек на компоновку двигателя. К слову, единственной в мире W-образной «восьмеркой» славится Volkswagen Passat B5. Американское суперкупе комплектовалось шестилитровым V8 с сухим картером, коваными поршнями и двумя турбокомпрессорами Garrett. Отдача для конца 80-х грандиозна — 634 л.с. и 880 Нм. Другой вопрос, сколько лошадиных сил вязло и тонуло в гидротрансформаторе усиленного трехступенчатого «автомата» GM Turbo-Hydramatic 425…

Vector

Впрочем, о чем это мы сейчас? «Двухпедальная» трансмиссия не требовала от водителя дополнительных навыков, а футуристический кузов из карбона и кевлара и салон а-ля кабина истребителя заставляли забыть о прочих недостатках. До определенного момента.

Vector

Vector

Vector

Vector

Vector

Car and Driver: «Стайлингу W8 около пятнадцати лет, и он по-прежнему притягивает взгляды. «Нос» выше и длиннее, чем модно сейчас, а складки кузова слишком резкие. Но, как и поздний Lamborghini Countach, Vector имеет вневременную внешнюю привлекательность… При весе в 1669 кг он шустрый благодаря шестилитровому твин-турбо V8, который быстро обеспечивает «буст» и тягу. Подхват за отметкой 4000 об/мин достаточно сильный, чтобы заставить поверить в заявленные 634 л.с…. Наш лучший результат после четырех заездов — 3,8 секунды до 97 км/ч и четверть мили за 12 секунд при 190 км/ч. Достаточно, чтобы потеснить Ferrari F40. Можно было и быстрее, но коробка передач отказывалась переключаться на третью, и двигатель утыкался в ограничитель оборотов, не доходя до красной линии при 7000 об/мин… Удовлетворит ли Vector требовательного покупателя? Возможно».

Porsche 911 Turbo/911 Turbo S (1995 г.в./1997 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,7 секунды

К середине девяностых «Порше» выкатила 911 (993), последний «nine-eleven» с оппозитным мотором воздушного охлаждения. Гвоздем программы традиционно стал Turbo. Главный, если не сказать судьбоносный апгрейд — система полного привода. Двигатель объемом 3,6 литра форсирован до 408 л.с. Через несколько лет сорвиголов ублажал Turbo S с турбонагнетателями увеличенной производительности. Такой Porsche в американской спецификации выдавал 430 л.с., а в европейской — все 450 л.с.

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Car and Driver: «Секреты скорости — не единственное, чему Porsche научилась за десятилетия выпуска быстрых машин. Еще компания узнала, что некоторые люди слишком богаты, чтобы удовлетвориться спорткаром стоимостью, скажем, всего 105 тысяч долларов. Это цена 911 Turbo. Итак, для этой особенно нуждающейся группы в последний год существования старого 911 подготовлена «ограниченная серия» моделей стоимостью 163 тысяч долларов под названием 911 Turbo S… На более высоких передачах турбояма заметна, но это вряд ли проблема. Переход на четвертую позволяет быстро расправляться с фурами. На самом деле это происходит вообще без усилий — стрелка подскакивает со 100 до 160 км/ч, когда вы проноситесь мимо 18-колесного грузовика».

McLaren F1 (1994 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,2 секунды

На первой строчке рейтинга мог быть только он — невероятный и бессмертный McLaren F1, шедевр инженера Гордона Маррэя и художника Питер Стивенса. F1 делает уникальным целый ряд фактов. Например, первый карбоновый монокок на серийном автомобиле, применение в конструкции кевлара, титана, магния и даже золота, а также 6,1-литровый V12 мощностью 627 л.с. на базе мотора BMW M70.

Максимальная скорость? Для девяностых — за гранью реальности. 31 марта 1998 года один из прототипов со сдвинутой к 8300 об/мин отсечкой установил мировой рекорд для серийной продукции: средние 386,4 км/ч из двух заездов и максимальные 391 км/ч.

McLaren

McLaren

McLaren

McLaren

Car and Driver: «Забудьте о Jaguar XJ220, Bugatti EB110, Ferrari F40 — о машинах, до сих пор достойных называться быстрыми. McLaren побеждает их всех. И у нас есть доказательство. Подтверждено испытательным оборудованием Datron. Цифры говорят сами за себя: F1 ускоряется до 97 км/ч за 3,2 секунды. Porsche 959, предыдущий рекордсмен среди серийной техники, проделывал это за 3,6 секунды. Мы разогнались до 161 км/ч (100 миль/ч) за 6,3 секунды. Ferrari F40 потребовалось на две секунды больше. McLaren набирает 241 км/ч (150 миль/ч) за 12,8 секунды — чуть дольше, чем новейший великолепный Porsche 911 до 100 миль/ч. Другими словами, рывок McLaren до 241 км/ч такой же интенсивный, как у Ford Taurus на первой передаче.

McLaren