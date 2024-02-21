Названы 10 самых важных опций в автомобиле

С каждым годом автомобили на рынке не только растут в цене, но и становятся более оснащенными. Они получают всё большее количество опций, в первую очередь связанных с комфортом и безопасностью.

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Безопасность - превыше всего

Как показали результаты опроса автовладельцев, проведенного агентством "Автостат", не все опции в машине так уж нужны российским водителем, однако есть такие, которые они считают просто необходимыми, а их наличие или отсутствие способно даже повлиять на выбор автомобиля при покупке.

Выяснилось, что наиболее нужными опциями в автомобиле россияне считают наличие гидро- или электроусилителя руля, а также подушек безопасности. Оба варианта набрали по 92% голосов. На второе место по степени "нужности" участники опроса поставили центральный замок (89%). Чуть меньше отдали предпочтение кондиционеру или климат-контролю (89%).

Как считает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, все функции, которые связаны с безопасностью должны быть в автомобиле обязательно. Все опции, которые позволяют спасать жизни в случае ДТП, которые делают автомобиль более управляемым и предсказуемым, они важны и необходимы в комплектации.

"Гидро- или электроусилитель руля необходим для лучшей управляемости, маневренности, высокой скорости реакции водителя на дорожную ситуацию. Усилитель руля - это система, от которой напрямую зависит степень контроля над автомобилем. Подушки безопасности - это как раз то, что может спасти жизнь водителя и пассажиров в случае аварии. Подушки позволяют смягчать удары тела о руль, приборную панель, боковые стойки и другие элементы машины, защищают от стекла, которое рассыпается после удара автомобиля. По статистике airbag снижает риск тяжелых травм и смертей на 10-15% вдобавок к тем 70-ти, что обеспечивает ремень. Наличием такой опции точно не стоит пренебрегать", - комментирует Алексей Рузанов.

По его словам, центральный замок, кондиционер, климат-контроль, электростеклоподьемники - это стандартные опции современного автомобиля, уже сложно себе представить машину без этих функций. Но все они, конечно, больше про комфорт и удобство водителя и пассажиров.

Плата за комфорт

Далее в рейтинге самых нужных автомобильных опций следуют электростеклоподьемники (86%), противотуманные фары (79%), антипробуксовочная система (78%), дисковые тормоза задних колес (77%). Завершают топ-10 подогрев сидений (69%) и регулировка рулевой колонки по вылету (69%).

"Антипробуксовочная система, регулировка рулевой колонки по вылету - это функции, которые можно отнести к комфорту и удобство водителя. Если стоимость автомобиля будет существенно ниже без этого набора опций, а бюджет ограничен, то, конечно, можно от них отказаться. Противотуманные фары и подогрев сидений, на мой взгляд, скорее относятся к обязательному набору функций. Мы живем в России, где полгода зима, а вторые полгода резко континентальный климат с дождями и туманами. Данные опции важны именно для российского автовладельца", - отмечает Алексей Рузанов.