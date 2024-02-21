Названы критерии идеального китайского автомобиля для России

При выборе автомобиля для россиян сегодня важна не столько его надежность, сколько условия гарантии, доступность и качество сервиса. В этом плане можно ориентироваться на лидирующих на российском рынке «китайцев», рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

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Так, одной из важнейших особенностей современных китайских машин специалист назвал прямую связь между качеством и ценой.

«Поэтому машины, которые стоят дешевле 3-3,5 миллиона рублей, могут огорчить своих владельцев явной неприспособленностью к определенным режимам движения или не иметь актуальных и важных опций», — полагает Егор Васильев.

Другое дело – автомобили стоимостью от 3,5 млн рублей и выше. По мнению Васильева, они почти наверняка не доставят никаких хлопот и как минимум в течение всего срока гарантии будут вести себя «вполне по-европейски».

«Безусловно, это дорого. Однако современный автомобиль уже никогда не будет дешевым», — пояснил Егор Васильев.

Кроме того, эксперт рекомендует учитывать срок пребывания бренда на российском рынке. Если он присутствует в России давно, то, как правило, это знак серьезного отношения к клиентам и наличии адаптации машин к российским условиям эксплуатации.