Названы лучшие способы сэкономить при покупке автомобиля. Актуальные советы
У каждого, кто выбирает новый или подержанный автомобиль, есть масса способов сэкономить при его покупке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.
Так, например, при покупке машины с пробегом эксперт советует внимательно изучить все предложения на разных платформах, рассматривая их как из своего, так и из других регионов страны.
Иногда, выбрав автомобиль из другого региона, покупатель может купить его с доставкой и серьезно сэкономить на межрегиональной разнице цен, отметил Рязанов. Например, в Санкт-Петербурге средняя стоимость авто с пробегом в прошлом году составила 1,14 млн рублей, а в Тюмени намного меньше – 850 тыс. рублей.
Кроме того, можно обратиться к официальным дилерам и оформить покупку с помощью программы трейд-ин (сдать свой старый автомобиль в счет стоимости нового – прим.), а также воспользоваться специальными предложениями от автопроизводителей.
К примеру, только в феврале 2024 года о возможности приобрести машины со скидкой до 1,1 млн рублей объявили сразу 13 автопроизводителей, напомнил специалист.
«В их числе «Москвич» (скидки от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от модели), АвтоВАЗ (LADA Vesta дешевле на 200 тысяч рублей), Jetour (300 тысяч рублей на кроссоверы Dashing), Haval (Jolion доступнее на 200 тысяч рублей). Однако стоит понимать, что специальные условия покупки распространяются только на модели 2023 года выпуска», — уточнил Максим Рязанов.