Названы лучшие способы сэкономить при покупке автомобиля

У каждого, кто выбирает новый или подержанный автомобиль, есть масса способов сэкономить при его покупке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

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Так, например, при покупке машины с пробегом эксперт советует внимательно изучить все предложения на разных платформах, рассматривая их как из своего, так и из других регионов страны.

Иногда, выбрав автомобиль из другого региона, покупатель может купить его с доставкой и серьезно сэкономить на межрегиональной разнице цен, отметил Рязанов. Например, в Санкт-Петербурге средняя стоимость авто с пробегом в прошлом году составила 1,14 млн рублей, а в Тюмени намного меньше – 850 тыс. рублей.

Кроме того, можно обратиться к официальным дилерам и оформить покупку с помощью программы трейд-ин (сдать свой старый автомобиль в счет стоимости нового – прим.), а также воспользоваться специальными предложениями от автопроизводителей.

К примеру, только в феврале 2024 года о возможности приобрести машины со скидкой до 1,1 млн рублей объявили сразу 13 автопроизводителей, напомнил специалист.