Названы самые необычные и суровые автомобили, которые пройдут любое бездорожье

Кажется, что «вездеходов» на рынке достаточно – взять ту же «Ниву» или выдающуюся в этом смысле «Буханку», но кому-то даже их возможностей на бездорожье не хватает. Изучив рынок, портал 110km.ru нашел пять самых необычных и суровых машин, способных пережить даже апокалипсис.

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Первым в списке оказался 5,7-метровый ГАЗ 2330 «Тигр» стоимостью от 6 до 13 млн рублей, выпускаемый на Арзамасском машиностроительном заводе для силовых ведомств. От всех остальных этот вездеход отличается поистине устрашающей внешностью, внушительными габаритами и приличным «аппетитом», составляющим не менее 15 литров на 100 км пути.

Второе место занял снегоболотоход «Север» от сибирской компании SeverTrucks, которые стоят от 5 до 10,5 млн рублей. По словам экспертов, эти машины идеально подходят для самых труднопроходимых маршрутов, и им не страшны ни экстремальные погодные, ни температурные условия.

На третьей строчке расположились белорусские вездеходы «Литвина», стоящие порядка 7,5 млн рублей. Технически эти машины во многом повторяют легендарный ГАЗ-66 «Шишига», а еще они могут перевозить груз массой до тонны и сразу 10 человек внутри.