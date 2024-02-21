Эксперт рассказал, нужно ли заводить двигатель в мороз, чтобы подзарядить АКБ

В мороз АКБ не заряжается

© РИА Новости

В мороз у батареи повышается внутреннее сопротивление и падает емкость. У исправной АКБ энергии для пуска двигателя хватает, но заряжаться она не будет, пока не прогреется. Ведь при охлаждении до минус 30 °С батарея способна принимать лишь доли ампера тока.

Даже когда аккумулятор расположен рядом с двигателем, потребуется длительное время, чтобы он прогрелся и начал эффективно заряжаться. А это значит, что энергии из АКБ на запуск мотора уйдет больше, чем вернется. И на следующий пуск сил у батареи может и не хватить.

Быстрее стареет масло

Частые пуски двигателя и длительная работа на холостом ходу снижают ресурс моторного масла. В этом нет ничего страшного, если владелец меняет масло по времени работы двигателя, например, через 200 или 300 моточасов. Но если ориентироваться исключительно на пробег, то уже при 2000-3000 тысячах км масло может потерять рабочие свойства и не защитит мотор от износа.

Накапливается нагар

У исправного двигателя при работе на минимальных оборотах холостого хода нагар образуется небыстро. А вот если мотор уже изрядно изношен, отложения в таких режимах будут накапливаться быстрее. Особенно, если применяемые масло и топливо невысокого качества.

Наиболее эффективное средство профилактики – периодически выезжать на скоростные дороги и выжигать нагар, давая двигателю поработать некоторое время на 4000-5000 об/мин. Но как это сделать, если машина не выезжает со стоянки или из гаража?

Как зарядить АКБ

Если автомобиль стоит в электрифицированном гараже, то лучше всего пополнить энергией батарею от внешнего зарядного устройства. Можно даже не отсоединять АКБ от бортовой сети автомобиля.

Обязательно контролируйте напряжение источника питания – оно не должно превышать 14,8 В. Если в гараже очень холодно, то АКБ не будет принимать заряд. Надо либо прогреть помещение, либо снять батарею и отнести ее в теплое место.

Если на автомобиле установлена одна АКБ, ее можно отсоединять и подсоединять без неудобных последствий. В большинстве случаев сбиваются только настройки аудиосистемы. На всякий случай уточните этот момент, заглянув в инструкцию по эксплуатации вашей машины или на форумы автовладельцев марки.

В некоторых автомобилях установлены две АКБ. Основная – большой емкости, а маленькая дополнительная – для хранения настроек основных систем. Их можно снимать поодиночке и заряжать дома от сетевого зарядного устройства. И тогда по-новому обучать автомобиль не потребуется.

Заводить или не заводить?

Если автомобиль стоит всю зиму, несколько раз запустить двигатель можно. Но лучше делать это в оттепель. И дать поработать мотору не менее получаса. Но не факт, что это спасет батарею от разряда. Тем более, если она не новая, а в машине установлены устройства, потребляющие много энергии при неработающем двигателе (нештатные противоугонки или аудиосистемы).