Страховщики назвали самые неугоняемые автомобили в России

Как выяснилось, самые непопулярные у угонщиков - машины китайских марок. И причин тому масса: одних и тех же марок и моделей не много, запчасти к ним подбирать очень сложно. Как отметили в страховой компании "Согласие", за последние несколько лет не было зафиксировано ни одного случая угона таких автомобилей среди клиентов страховщика - несмотря на активное наполнение российского авторынка новыми моделями из Поднебесной.

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Эксперты объясняют эту тенденцию отсутствием спроса на запчасти в этом сегменте на текущий момент, однако не исключают, что ситуация может измениться в будущем.

"Китайские автопроизводители существенно наращивают долю продаж на российском рынке. Например, только в нашей компании доля застрахованных по каско новых китайских транспортных средств по итогам 2023 года в сравнении с предыдущим годом увеличилась почти в 2,5 раза.

Стоит отметить, что практически в 90 % случаев автомобили угоняются для разбора и последующего сбыта комплектующих. Представители китайского автопрома при выходе на российский рынок одновременно поставили большой объем запасных частей, а также предоставляют гарантию на 5-7 лет. Эти факторы делают спрос на детали для автомобилей китайских марок минимальным на черном рынке, а угон машин этой категории - нецелесообразным", - сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов.

Он пояснил, что ввиду низких рисков хищения тарифы на полисы каско с покрытием угона для автомобилей из Поднебесной остаются на сегодняшний день одними из самых невысоких относительно расценок на страховые полисы для других марок. Однако не исключен пересмотр андеррайтинговой политики и увеличения тарифов в будущем - если доля угонов китайских авто всё-таки будет расти.