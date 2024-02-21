Эксперт рассказал, как выбрать Hyundai Solaris за 500 тысяч рублей

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал, какие версии Hyundai Solaris с пробегом предпочтительнее рассматривать к покупке при бюджете полмиллиона рублей.

Обходить стороной следует версии "Соляриса" с мотором 1.6 литра мощностью 123 л.с., так как этот агрегат склонен к задирам. Удивительно, но предпочтительнее двигатель меньшего объёма - 1.4 литра мощностью 104 л.с., если владелец относился к автомобилю бережно, то ресурс этого атмосферника может доходить и до 400 тысяч километров.

Если говорить о трансмиссии, то эксперт советует обратить внимание на 4-диапазонный автомат A4CF1: такие комплектации и стоят недорого, и ресурс автоматической трансмиссии, ведущей свою родословную от Mitsubishi, составляет 250 тысяч км. Как и все автоматические коробки прихотлив к маслу: менять стоит почаще, особенно если большую часть времени авто эксплуатируется в городе.

Из минусов "Соляриса" называют тесный задний ряд, отсутствие подсветки бардачка, слабая износостойкость материалов салона. Главный недостаток: среди множества предложений на рынке много вариантов, отслуживших в такси. Этот факт владельцы Solaris могут тщательно скрывать.