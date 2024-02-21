Автоэксперт назвал признаки сильного износа тормозных дисков

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал о том", что вибрации и биение руля при торможении чаще всего указывают на проблему с тормозными дисками автомобиля.

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Как отмечает эксперт, которого цитирует "Газета.ru", срок службы тормозных дисков зависит от различных факторов. В машинах с "автоматом" и вариатором они изнашиваются гораздо быстрее, чем в автомобилях с механической коробкой передач или "роботом". В крупных мегаполисах, где на дорогах всю зиму реагенты, диски тоже быстрее "заканчиваются".

Ранее автомеханик Вадим Стрельбицкий рассказал "РГ", почему барабанные тормоза до сих пор не умрут. По его словам, они дешевле и менее подвержены износу в отличие от дисковых.

Также россиянам перечислили признаки скорого отказа тормозов в автомобиле.