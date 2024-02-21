Эксперт рассказал, почему припаркованную во дворе машину могут эвакуировать

«Если во дворе предусмотрены парковочные места или проезд позволяет парковать автомобиль, эвакуировать его, конечно, не могут. Эвакуируют, как правило, машину, которую неправильно поставили — менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или на газон. Нужно понимать, что зима газон не отменяет, потому что под снегом не парковочное место, а, например, палисадник или трава. В этом случае машину тоже могут отправить на штрафстоянку», — уточнил Ломанов.