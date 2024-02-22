Почему запрет на авто из Южной Кореи не повлияет на Россию

С 24 февраля 2024 года начнут действовать новые ограничения на поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию. Под корейские санкции попадают легковые автомобили с рабочим объемом двигателя от двух литров и более. Эксперты считают, что новые ограничения никак не скажутся на отечественном рынке.

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В основе этого мнения - статистика: в 2023 году объем импорта автомобилей в Россию, выпущенных в Южной Корее, составил немногим более 10,5 тысячи единиц, и 7,7 тысячи из них - автомобили с ДВС объемом от двух литров. При этом поставки таких машин сократились практически до нуля совсем не по причине санкций властей Южной Кореи, а после начала действия новых тарифов на утильсбор в августе прошлого года.

"На сегодняшний день крупные дилеры, практикующие в том числе параллельный импорт, практически полностью отказались от поставок автомобилей из Южной Кореи. В начале этого года из Южной Кореи систематически импортировали в Россию только модели марки Genesis. В 2023 году на российский учет встали 1280 образцов, из них автомобилей корейского производства было только 936", - цитирует РИА Новости пресс-службу "Дрома".