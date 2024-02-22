Автоэксперт назвал самые надежные и самые проблемные модели Kia

Автоэксперт Рязанов назвал самые надежные и самые проблемные модели Kia
Хоть марка Kia официально уже не производит и не продает машины в России, модели корейской компании до сих пор популярны в нашей стране. Много автомобилей на вторичном рынке, привозят новинки в РФ и благодаря параллельному импорту. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов перечислил "Российской газете" самые надежные и самые проблемные Kia.
"Несколько лет назад владельцы Kia Seltos жаловались на отсутствие в автомобиле шумоизоляции, плохую амортизацию (на недостатки подвески), а также на маленький объем багажника для кроссовера. Помимо этого, из строя быстро выходили некоторые комплектующие, например, резиновые изделия, такие как пыльники ШРУСов и уплотнители.
В прошлом году недовольство автомобилистов вызвала и Kia Sorento, в основном из-за нескладной работы роботизированной коробки, настроить которую в некоторых случаях помогала замена прошивки. Запотевание фар, посторонние звуки в подшипнике рулевого вала, приводящие к замене подшипника или всей рулевой колонки, неэффективность полного привода - еще ряд жалоб от владельцев данной модели.
К самым надежным представителям бренда из-за хорошей управляемости, оптимальной для российских условий подвески, долговечности ресурса двигателя можно отнести Kia Soul, Rio, Cerato, К5", - отметил специалист.
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