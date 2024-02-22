Автоэксперт назвал самые надежные и самые проблемные модели Kia

"Несколько лет назад владельцы Kia Seltos жаловались на отсутствие в автомобиле шумоизоляции, плохую амортизацию (на недостатки подвески), а также на маленький объем багажника для кроссовера. Помимо этого, из строя быстро выходили некоторые комплектующие, например, резиновые изделия, такие как пыльники ШРУСов и уплотнители.



В прошлом году недовольство автомобилистов вызвала и Kia Sorento, в основном из-за нескладной работы роботизированной коробки, настроить которую в некоторых случаях помогала замена прошивки. Запотевание фар, посторонние звуки в подшипнике рулевого вала, приводящие к замене подшипника или всей рулевой колонки, неэффективность полного привода - еще ряд жалоб от владельцев данной модели.



К самым надежным представителям бренда из-за хорошей управляемости, оптимальной для российских условий подвески, долговечности ресурса двигателя можно отнести Kia Soul, Rio, Cerato, К5", - отметил специалист.